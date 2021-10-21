https://tr.sputniknews.com/20211021/cem-yilmaz-viagra-ile-ilgili-hic-kimse-bu-kadar-dusunmedi-cipi-koyacaksam-ona-koyarim-1050030939.html

Cem Yılmaz: Viagra ile ilgili hiç kimse bu kadar düşünmedi, çipi koyacaksam ona koyarım

Cem Yılmaz: Viagra ile ilgili hiç kimse bu kadar düşünmedi, çipi koyacaksam ona koyarım

Komedyen Cem Yılmaz, katıldığı bir podcast yayınında aşı karşıtlarının öne sürdüğü 'çip' iddialarına verdiği yanıtta Pfizer'a ait Viagra ilacını hatırlatarak... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T09:00+0300

2021-10-21T09:00+0300

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türkiye

cem yılmaz

viagra

koronavirüs

kovid-19

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Gazeteci ve televizyon programcısı Nilay Örnek’in podcast yayınına konuk olan komedyan Cem Yılmaz, aşı karşıtlarının ortaya attığı ‘çip’ iddialarına yönelik Viagra örneğini verdi. Kendisi de iki doz Biontech aşısı olan komedyen, yayında şu ifadeleri kullandı:“Aşı olun diyorsun ‘Pfizer içine neler koymuştur, sen biliyor musun?’ diyor. Viagra ile ilgili hiç kimse bu kadar düşünmedi. O da aynı firmanın. Çipi koyacaksam ben ona koyarım. Hem hazır anten de var. Birbirinden hap alıp içenler aşının içinde ne var diyor.”

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cem yılmaz, viagra, koronavirüs, kovid-19