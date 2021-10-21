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Devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı, sürücü arka camı kırıp kaçtı
Devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı, sürücü arka camı kırıp kaçtı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan minibüsün devrildiği kazada 6 kişi yaralandı. Minibüsün sürücüsü ise aracın arka camını kırıp, kaza... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T06:59+0300
2021-10-21T06:59+0300
yaşam
kaza
şoför
minibüs
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, Mustafa Kılıç yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi.Bu sırada minibüsün sürücüsü ise aracın arka camını kırıp, araçtan çıkarak kaza yerinden kaçtı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, minibüste yaralanan 6 kişiyi hastaneye kaldırdı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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kaza, şoför, minibüs

Devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı, sürücü arka camı kırıp kaçtı

06:59 21.10.2021
© AADevrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı, sürücü arka camı kırıp kaçtı
Devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı, sürücü arka camı kırıp kaçtı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© AA
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan minibüsün devrildiği kazada 6 kişi yaralandı. Minibüsün sürücüsü ise aracın arka camını kırıp, kaza yerinden kaçtı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, Mustafa Kılıç yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi.
Bu sırada minibüsün sürücüsü ise aracın arka camını kırıp, araçtan çıkarak kaza yerinden kaçtı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, minibüste yaralanan 6 kişiyi hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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