https://tr.sputniknews.com/20211021/devrilen-minibusteki-6-kisi-yaralandi-surucu-arka-cami-kirip-kacti-1050030297.html

Devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı, sürücü arka camı kırıp kaçtı

Devrilen minibüsteki 6 kişi yaralandı, sürücü arka camı kırıp kaçtı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan minibüsün devrildiği kazada 6 kişi yaralandı. Minibüsün sürücüsü ise aracın arka camını kırıp, kaza... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T06:59+0300

2021-10-21T06:59+0300

2021-10-21T06:59+0300

yaşam

kaza

şoför

minibüs

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, Mustafa Kılıç yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi.Bu sırada minibüsün sürücüsü ise aracın arka camını kırıp, araçtan çıkarak kaza yerinden kaçtı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, minibüste yaralanan 6 kişiyi hastaneye kaldırdı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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kaza, şoför, minibüs