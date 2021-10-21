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DSÖ: Sputnik V incelemesi son aşamaya giriyor
DSÖ: Sputnik V incelemesi son aşamaya giriyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin onaylanması için yapılan incelemenin son aşamaya girdiğini doğruladı. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
rusya
dünya sağlık örgütü (dsö)
onay
aşı
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Sputnik V aşısının Twitter hesabından yapılan açıklamada, “DSÖ müfettişlerinden oluşan bir ekip, Sputnik V ile ilgili gerekli tüm kontrolleri ve belgeleri tamamlamak için yakında Rusya'yı ziyaret edecek” ifadesine yer verildi.Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, CNN televizyonuna açıklamasında, DSÖ’nün önümüzdeki iki ay içerisinde aşıyı onaylamasını beklediklerini söyledi.
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rusya, dünya sağlık örgütü (dsö), onay, aşı, sputnik v

DSÖ: Sputnik V incelemesi son aşamaya giriyor

01:26 21.10.2021
© Sputnik / Pavel BednyakovSputnik V
Sputnik V - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin onaylanması için yapılan incelemenin son aşamaya girdiğini doğruladı.
Sputnik V aşısının Twitter hesabından yapılan açıklamada, “DSÖ müfettişlerinden oluşan bir ekip, Sputnik V ile ilgili gerekli tüm kontrolleri ve belgeleri tamamlamak için yakında Rusya'yı ziyaret edecek” ifadesine yer verildi.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, CNN televizyonuna açıklamasında, DSÖ’nün önümüzdeki iki ay içerisinde aşıyı onaylamasını beklediklerini söyledi.
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