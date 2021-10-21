DSÖ: Sputnik V incelemesi son aşamaya giriyor

Sputnik V aşısının Twitter hesabından yapılan açıklamada, “DSÖ müfettişlerinden oluşan bir ekip, Sputnik V ile ilgili gerekli tüm kontrolleri ve belgeleri tamamlamak için yakında Rusya'yı ziyaret edecek” ifadesine yer verildi.Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, CNN televizyonuna açıklamasında, DSÖ’nün önümüzdeki iki ay içerisinde aşıyı onaylamasını beklediklerini söyledi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin onaylanması için yapılan incelemenin son aşamaya girdiğini doğruladı.
Sputnik V aşısının Twitter hesabından yapılan açıklamada, “DSÖ müfettişlerinden oluşan bir ekip, Sputnik V ile ilgili gerekli tüm kontrolleri ve belgeleri tamamlamak için yakında Rusya'yı ziyaret edecek” ifadesine yer verildi.
BREAKING: @WHO confirmed Sputnik V pre-qualification process is on track and entering its final stage. A group of WHO inspectors is due to visit Russia shortly to round up all necessary inspections & paperwork on #SputnikV, one of the world’s safest & most efficient vaccines. pic.twitter.com/In48juFhM3