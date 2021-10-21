https://tr.sputniknews.com/20211021/dso-sputnik-v-incelemesi-son-asamaya-giriyor-1050026675.html

DSÖ: Sputnik V incelemesi son aşamaya giriyor

DSÖ: Sputnik V incelemesi son aşamaya giriyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin onaylanması için yapılan incelemenin son aşamaya girdiğini doğruladı. 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T01:26+0300

2021-10-21T01:26+0300

2021-10-21T01:26+0300

koronavirüs

rusya

dünya sağlık örgütü (dsö)

onay

aşı

sputnik v

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Sputnik V aşısının Twitter hesabından yapılan açıklamada, “DSÖ müfettişlerinden oluşan bir ekip, Sputnik V ile ilgili gerekli tüm kontrolleri ve belgeleri tamamlamak için yakında Rusya'yı ziyaret edecek” ifadesine yer verildi.Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, CNN televizyonuna açıklamasında, DSÖ’nün önümüzdeki iki ay içerisinde aşıyı onaylamasını beklediklerini söyledi.

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rusya, dünya sağlık örgütü (dsö), onay, aşı, sputnik v