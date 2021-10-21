https://tr.sputniknews.com/20211021/facebook-telif-haklari-icin-bircok-fransiz-basin-kuruluslarina-odeme-yapacak-1050064631.html

Facebook telif hakları için birçok Fransız basın kuruluşlarına ödeme yapacak

Facebook telif hakları için birçok Fransız basın kuruluşlarına ödeme yapacak

Facebook, birçok Fransız basın kuruluşların ürettiği ve kullanıcılarca paylaşılan içeriklere ilişkin ödeme yapılması konusunda Genel Bilgi Basın İttifakı... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T22:56+0300

2021-10-21T22:56+0300

2021-10-21T22:56+0300

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fransa

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telif hakkı

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Facebook'tan yapılan açıklamada, birçok yerel ve ulusal Fransız basın kuruluşunu temsil eden APIG ile anlaşma imzalandığı, bu çerçevede, kullanıcıların paylaştığı ve bu basın kuruluşlarınca üretilen içeriklerin telif hakları için ödeme yapılacağı bildirildi.Açıklamada, söz konusu basın kuruluşlarının ayrıca Ocak 2022'de Fransa'da yürürlüğe girecek "Facebook News" uygulamasına erişimi olacağı belirtildi.APIG Başkanı Pirre Louette, yaptığı açıklamada, Facebook ile yapılan anlaşmanın Fransız yasalarının uygulanmasını sağlayacağını ve Fransız basın kuruluşlarına önemli finansman katkısında bulunacağını belirtti.Avrupa Birliği (AB) telif hakları kararnamesini hayata geçiren ilk ülke Fransa olmuştu.

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fransa, facebook, telif hakkı