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İstanbul Tuzla'da caddeyi kaplayan köpüğün sırrı çözüldü
İstanbul Tuzla'da caddeyi kaplayan köpüğün sırrı çözüldü
İstanbul'un Tuzla ilçesinde geçen hafta yağmur sonrası caddeyi kaplayan köpüğün nedeninin kamyonetten dökülen deterjan olduğu ortaya çıktı. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T14:35+0300
2021-10-21T14:35+0300
yaşam
istanbul
köpük
bulaşık deterjanı
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İstanbul'un Tuzla ilçesi Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi 12 Ekim'de yağmur sonrası köpükle kaplanmıştı. Tuzla Belediyesi ekipleri, caddede oluşan maddeyi belirlemek için numune aldıktan sonra cadde temizlendi.50 ayrı güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, caddeden geçen bir kamyonetin arkasından yol boyunca bir sıvı döküldüğü belirledi. Yola dökülerek köpüren sıvıdan örnek alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.Sıvının oto yıkama sektöründe kullanılan konsantre deterjan olduğu tespit edildi. Olayla ilgili incelemeler devam ederken, kameralardan aracın plakasına ulaşan ekipler, kamyonet sürücüsüne cezai işlem uyguladı.Öte yandan kamyonetin arkasından sıvı dökerek caddeden geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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istanbul, köpük, bulaşık deterjanı

İstanbul Tuzla'da caddeyi kaplayan köpüğün sırrı çözüldü

14:35 21.10.2021
© DHATuzla'da korkutan köpük
Tuzla'da korkutan köpük - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© DHA
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İstanbul'un Tuzla ilçesinde geçen hafta yağmur sonrası caddeyi kaplayan köpüğün nedeninin kamyonetten dökülen deterjan olduğu ortaya çıktı.
İstanbul'un Tuzla ilçesi Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi 12 Ekim'de yağmur sonrası köpükle kaplanmıştı. Tuzla Belediyesi ekipleri, caddede oluşan maddeyi belirlemek için numune aldıktan sonra cadde temizlendi.

50 ayrı güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, caddeden geçen bir kamyonetin arkasından yol boyunca bir sıvı döküldüğü belirledi. Yola dökülerek köpüren sıvıdan örnek alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

Sıvının oto yıkama sektöründe kullanılan konsantre deterjan olduğu tespit edildi. Olayla ilgili incelemeler devam ederken, kameralardan aracın plakasına ulaşan ekipler, kamyonet sürücüsüne cezai işlem uyguladı.
Öte yandan kamyonetin arkasından sıvı dökerek caddeden geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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