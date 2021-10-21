https://tr.sputniknews.com/20211021/luganskli-12-yasindaki-kiz-cocugundan-bmye-mektup-1050029337.html

Lugansklı 12 yaşındaki kız çocuğundan BM’ye mektup

Lugansklı 12 yaşındaki kız çocuğundan BM’ye mektup

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Hak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ofisinin Ukrayna’dan tek taraflı olarak... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T05:31+0300

2021-10-21T05:31+0300

2021-10-21T05:32+0300

dünya

lugansk halk cumhuriyeti

çocuk

birleşmiş milletler (bm)

mektup

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Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde yaşayan 12 yaşındaki Savenkova daha önce ‘Mirotvores — Barış Muhafızı' adlı internet sitesinde 'Ukrayna'nın ulusal güvenliğine tehdit oluşturan kişiler' listesine eklenmişti. Savenkova, BM Güvenlik Konseyi üyelerini Donbass'taki çocukların çocukluk ve barışçıl bir yaşam hakkına sahip olduğunu unutmamaya çağırdığı bir video yayınlamıştı. BM Genel Sekreteri Ofisi, Savenkova’nın ‘Mirotvores — Barış Muhafızı' sitesindeki listeye eklenmesiyle ilgili soruya yanıt olarak, çatışmalardan etkilenen bölgelerin çocukları ve sakinlerinin siyasi amaçlar için kullanmamaları çağrısında bulunmuştu.Geçtiğimiz Salı günü, Savenkova'nın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, çocukların kişisel bilgilerinin Mirotvores — Barış Muhafızı sitesinden acilen kaldırılması ve sitenin kapatılması için Ukrayna hükümetine baskı yapmasını istediği bir mektup yazdığı öğrenildi.Genel Sekreterin, Savenkova’nın çağrısına yanıt olarak herhangi bir adım atmayı planlayıp planlamadığı hakkındaki soruya Farhan Hak, BM’nin “çatışmalardan etkilenen bölgelerin çocukları ve sakinlerinin siyasi amaçlar için kullanılmamaları” şeklindeki tutumunu yineleyerek yanıt verdi.Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy’e göre, mektubun bir kopyasının da UNICEF'e gönderildi. ‘Mirotvores — Barış Muhafızı' sitesi, ‘vatan haini' ilan ettiği Donbasslı gazeteci, aktivist, politikacı ve diğer kişilerle ilgili verilerin yer aldığı skandal yayınlarıyla biliniyor.

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lugansk halk cumhuriyeti, çocuk, birleşmiş milletler (bm), mektup