Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211021/luganskli-12-yasindaki-kiz-cocugundan-bmye-mektup-1050029337.html
Lugansklı 12 yaşındaki kız çocuğundan BM’ye mektup
Lugansklı 12 yaşındaki kız çocuğundan BM’ye mektup
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Hak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ofisinin Ukrayna’dan tek taraflı olarak... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T05:31+0300
2021-10-21T05:32+0300
dünya
lugansk halk cumhuriyeti
çocuk
birleşmiş milletler (bm)
mektup
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/15/1050029312_0:0:801:451_1920x0_80_0_0_930b5f45f2c883292dc9e5c621321e00.jpg
Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde yaşayan 12 yaşındaki Savenkova daha önce ‘Mirotvores — Barış Muhafızı' adlı internet sitesinde 'Ukrayna'nın ulusal güvenliğine tehdit oluşturan kişiler' listesine eklenmişti. Savenkova, BM Güvenlik Konseyi üyelerini Donbass'taki çocukların çocukluk ve barışçıl bir yaşam hakkına sahip olduğunu unutmamaya çağırdığı bir video yayınlamıştı. BM Genel Sekreteri Ofisi, Savenkova’nın ‘Mirotvores — Barış Muhafızı' sitesindeki listeye eklenmesiyle ilgili soruya yanıt olarak, çatışmalardan etkilenen bölgelerin çocukları ve sakinlerinin siyasi amaçlar için kullanmamaları çağrısında bulunmuştu.Geçtiğimiz Salı günü, Savenkova'nın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, çocukların kişisel bilgilerinin Mirotvores — Barış Muhafızı sitesinden acilen kaldırılması ve sitenin kapatılması için Ukrayna hükümetine baskı yapmasını istediği bir mektup yazdığı öğrenildi.Genel Sekreterin, Savenkova’nın çağrısına yanıt olarak herhangi bir adım atmayı planlayıp planlamadığı hakkındaki soruya Farhan Hak, BM’nin “çatışmalardan etkilenen bölgelerin çocukları ve sakinlerinin siyasi amaçlar için kullanılmamaları” şeklindeki tutumunu yineleyerek yanıt verdi.Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy’e göre, mektubun bir kopyasının da UNICEF'e gönderildi. ‘Mirotvores — Barış Muhafızı' sitesi, ‘vatan haini' ilan ettiği Donbasslı gazeteci, aktivist, politikacı ve diğer kişilerle ilgili verilerin yer aldığı skandal yayınlarıyla biliniyor.
lugansk halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/15/1050029312_61:0:728:500_1920x0_80_0_0_cc8a43defad1e53417061d979c3453ba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
lugansk halk cumhuriyeti, çocuk, birleşmiş milletler (bm), mektup

Lugansklı 12 yaşındaki kız çocuğundan BM’ye mektup

05:31 21.10.2021 (güncellendi: 05:32 21.10.2021)
© İHALugansk Halk Cumhuriyeti’nden 12 yaşındaki Faina Savenkov
Lugansk Halk Cumhuriyeti’nden 12 yaşındaki Faina Savenkov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© İHA
Abone ol
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Hak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ofisinin Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti’nden 12 yaşındaki Faina Savenkova’dan bir mektup aldığını söyledi.
Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde yaşayan 12 yaşındaki Savenkova daha önce ‘Mirotvores — Barış Muhafızı' adlı internet sitesinde 'Ukrayna'nın ulusal güvenliğine tehdit oluşturan kişiler' listesine eklenmişti. Savenkova, BM Güvenlik Konseyi üyelerini Donbass'taki çocukların çocukluk ve barışçıl bir yaşam hakkına sahip olduğunu unutmamaya çağırdığı bir video yayınlamıştı.
BM Genel Sekreteri Ofisi, Savenkova’nın ‘Mirotvores — Barış Muhafızı' sitesindeki listeye eklenmesiyle ilgili soruya yanıt olarak, çatışmalardan etkilenen bölgelerin çocukları ve sakinlerinin siyasi amaçlar için kullanmamaları çağrısında bulunmuştu.
Geçtiğimiz Salı günü, Savenkova'nın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, çocukların kişisel bilgilerinin Mirotvores — Barış Muhafızı sitesinden acilen kaldırılması ve sitenin kapatılması için Ukrayna hükümetine baskı yapmasını istediği bir mektup yazdığı öğrenildi.
Genel Sekreterin, Savenkova’nın çağrısına yanıt olarak herhangi bir adım atmayı planlayıp planlamadığı hakkındaki soruya Farhan Hak, BM’nin “çatışmalardan etkilenen bölgelerin çocukları ve sakinlerinin siyasi amaçlar için kullanılmamaları” şeklindeki tutumunu yineleyerek yanıt verdi.
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy’e göre, mektubun bir kopyasının da UNICEF'e gönderildi.
‘Mirotvores — Barış Muhafızı' sitesi, ‘vatan haini' ilan ettiği Donbasslı gazeteci, aktivist, politikacı ve diğer kişilerle ilgili verilerin yer aldığı skandal yayınlarıyla biliniyor.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce