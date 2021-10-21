https://tr.sputniknews.com/20211021/modernanin-kurucusu-asilarla-ilgili-internette-yer-alan-bilgiler-yanlis-ve-tehlikeli-1050024996.html

Moderna'nın kurucusu: Aşılarla ilgili internette yer alan bilgiler yanlış ve tehlikeli

Moderna'nın kurucusu: Aşılarla ilgili internette yer alan bilgiler yanlış ve tehlikeli

Koronavirüs aşısını üreten firmalardan Moderna'nın kurucusu Derrick Rossi, aşılarla ilgili internette yer alan bilgilerin ‘yanlış ve tehlikeli’ olduğunu ve... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T00:10+0300

2021-10-21T00:10+0300

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koronavirüs

aşı

koronavirüs

türkiye’de kovid-19 salgını

moderna

derrick rossi

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İspanya'nın önemli ödüllerinden Asturias Prensesi'nde, Kovid-19 aşısını geliştiren Uğur Şahin, Özlem Türeci, Philip Felgner, Drew Weismann, Katalin Kariko ve Sarah Gilbet ile birlikte teknik ve bilimsel dalda ödüle layık görülen Rossi, 22 Ekim'de düzenlenecek tören öncesinde Oviedo kentine gitti.Rossi, düzenlediği basın toplantısında, "Kovid-19 aşısının çok erken bulunmasının ve bir anda dünyada bilim ve aşı karşıtlarının ortaya çıkmasının pandemi sürecinde kendisini en çok şaşırtan olaylar olduğunu" ifade etti. Derrick Rossi, şu ifadeleri kullandı:'Kovid-19 aşıları ucuz'Diğer yandan dünya nüfusunun büyük bölümünün henüz Kovid-19 aşısı olmamasının, aşının pahalılığından değil, üretimi ve dağıtımından kaynaklandığını savunan Rossi, şunları ekledi:'Pandeminin nedeni henüz bilimsel olarak bilinmiyor'Aşının zorunlu olup olmaması konusunun konuşulmasının "bilgi eksikliğinden" kaynaklandığını savunan Rossi, insanların güvenilir bilgi ve belgelere ulaşması halinde aşı olmakta tereddüt etmeyeceğini söylediRossi, Kovid-19 salgınının nerede ve neden çıktığıyla ilgili düşüncelerini kendisine saklamayı tercih ettiğini belirterek, "Pandeminin nedeni henüz bilimsel olarak bilinmiyor ve belki de hiçbir zaman bilinmeyecek" değerlendirmesinde bulundu.

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aşı, koronavirüs, türkiye’de kovid-19 salgını, moderna, derrick rossi