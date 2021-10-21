'Ödünç Kütüphane' İstanbul'da hayata geçirildi

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Polat, "İBB Ödünç Kütüphane İstanbul’a merhaba diyor. İlk ödünç kütüphanemiz yarın Mecidiyeköy Meydan’da hayata geçiyor. Yakında meydanlarda, metro istasyonlarında kiosk kütüphanelerle karşılaşacaksınız. Kayıt ol, ödünç kitabını al ve katın koltuğunda güne devam et" diye yazdı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, 'Ödünç Kütüphane'nin Mecidiyeköy'de kurulduğunu açıkladı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Polat, "İBB Ödünç Kütüphane İstanbul’a merhaba diyor. İlk ödünç kütüphanemiz yarın Mecidiyeköy Meydan’da hayata geçiyor. Yakında meydanlarda, metro istasyonlarında kiosk kütüphanelerle karşılaşacaksınız. Kayıt ol, ödünç kitabını al ve katın koltuğunda güne devam et" diye yazdı.
İBB Ödünç Kütüphane İstanbul’a merhaba diyor.
İlk ödünç kütüphanemiz yarın Mecidiyeköy Meydan’da hayata geçiyor.
Yakında meydanlarda, metro istasyonlarında kiosk kütüphanelerle karşılaşacaksınız. Kayıt ol, ödünç kitabını al ve katın koltuğunda güne devam et 📚 pic.twitter.com/M3ibAsywY5