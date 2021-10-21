https://tr.sputniknews.com/20211021/pakistanda-fabrikada-patlama-2-olu-1050066469.html

Pakistan'da fabrikada patlama: 2 ölü

Pakistan'da fabrikada patlama: 2 ölü

Pakistan'ın Lahore kentinde bulunan bir fabrikada meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti. Patlama anında fabrikadan yükselen alev topu çevredekiler... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T23:46+0300

2021-10-21T23:46+0300

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dünya

pakistan

fabrika

patlama

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Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Lahore kentindeki Multan yolu üzerinde yer alan bir fabrikada patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrika alevlere teslim oldu. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, amatör kameralara yansıyan patlama anında gökyüzüne büyük bir alev topu yükseldiği görüldü.Patlama sırasında yoldan geçen biri ve bir fabrika çalışanının hayatını kaybettiği aktarıldı. Pakistan medyası fabrikadaki kazanın patladığını belirtti.

pakistan

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pakistan, fabrika, patlama