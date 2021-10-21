https://tr.sputniknews.com/20211021/pegasustan-2050ye-kadar-sifir-emisyon-taahhudu-1050056860.html

Pegasus'tan 2050'ye kadar sıfır emisyon taahhüdü

Pegasus'tan 2050'ye kadar sıfır emisyon taahhüdü

Pegasus, 2050'ye kadar sıfır karbon emisyonu taahhüdünde bulundu. 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T19:34+0300

2021-10-21T19:34+0300

2021-10-21T19:34+0300

türkiye

türk

emisyon

şirket

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102858/41/1028584180_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_cef87f13133ca437da8dd8d5cf9ae643.jpg

Pegasus Hava Yolları, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) 77. Yıllık Genel Kurulu'nda kabul edilen "2050'ye kadar net sıfır karbon emisyonu" kararı doğrultusunda, dünyada bu taahhütte bulunan öncü hava yolu şirketleri arasında yer aldı.Pegasus'tan yapılan açıklamada, operasyon ve faaliyetlerini sürdürülebilir çevre anlayışıyla yöneten şirketin, 11 Ekim'de Türkiye tarafından da kabul edilen Paris Anlaşması'nın, küresel ısınmanın 1,5 dereceyi geçmemesi hedefiyle de uyumlu taahhütle 2050'ye kadar net sıfır karbon seviyesine ulaşılmasının ve uçmanın sürdürülebilir kılınmasının hedeflendiği belirtildi.Pegasus'un iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında aktif çalışmalar yürüttüğüne dikkati çekilen açıklamada, şöyle denildi:Açıklamada, Pegasus'un 2050'ye kadar net sıfır karbon emisyonu taahhüdüyle beraber, şeffaflık ilkesi çerçevesinde, uçuşlarından kaynaklanan emisyon göstergesini yatırımcı ilişkileri internet sitesinde 2021 Ekim ayı raporuyla birlikte aylık bazda paylaşmaya başlayacağı kaydedildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, şirket olarak yaşam döngüsü çerçevesinde çevreye olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve kirliliğin önlenmesinin, çevre politikalarında önemli bir yer tuttuğunu belirtti.İklimin korunması ve küresel ısınmayla mücadele kapsamında ulusal ve uluslararası regülasyonlar çerçevesinde izleme, raporlama ve iyileştirme çalışmalarının bulunduğuna dikkati çeken Nane, "Şimdi de IATA’nın 2050’ye kadar net sıfır karbon emisyonu kararı doğrultusunda, dünyada bu taahhütte bulunan öncü hava yolu şirketleri arasında olmak bizim için büyük bir gurur. Bu imzayla, sektöre yönelik teknolojik gelişmelerin sağlayacağı imkanla, enerji sektörünün desteğiyle ve paydaşların koordinasyonuyla 2050 yılına kadar net sıfır karbon hedefini destekliyor ve taahhüt ediyoruz. Sürdürülebilir çevre anlayışımız çerçevesinde orta vadede filo dönüşümü ve offsetleme projeleri, uzun vadede ise SAF kullanımı, yeni teknoloji uçaklar ve karbon yakalama teknolojileri alanlarında çalışmalarımız sürecek" ifadelerini kullandı.Nane, Türkiye ve bölgenin en yeşil hava yolu olma hedefiyle var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini de bildirdi.

https://tr.sputniknews.com/20210928/chpden-pegasus-hakkinda-soru-onergesi-1049310141.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türk, emisyon, şirket