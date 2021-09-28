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CHP'den Pegasus hakkında soru önergesi
CHP'den Pegasus hakkında soru önergesi
CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, şikayetler üzerine Pegasus havayolu şirketinde yaşanan rötarlar ile ilgili TBMM’ye soru önergesi... 28.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-28T12:21+0300
2021-09-28T12:21+0300
türkiye
chp
pegasus havayolları
rötar
havayolu şirketleri
tahsin tarhan
soru önergesi
havayolu şirketi
pegasus
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Pegasus havayolu şirketi ile ilgili, şirketin kasıtlı olarak saatler süren rötarlar ile vatandaşları mağdur ettiği yönünde çıkan iddialar üzerine TBMM'ye soru önergesi sunuldu. 'Son zamanlarda yaşanan rötarların keyfi uygulamalar sonucu ortaya çıktığını ve vatandaşların Pegasus havayolu şirketi tarafından kasıtlı bir şekilde mağdur edildiğine' dikkat çeken CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan şu tespitleri yaptı: 'Yolcular muhatap bulamıyor'Hava yolu taşımacılığının önemine vurgu yapan Tarhan: Bakanlığın denetim sorumluluğuna da dikkat çeken Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
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chp, pegasus havayolları, rötar, havayolu şirketleri, tahsin tarhan, soru önergesi, havayolu şirketi, pegasus

CHP'den Pegasus hakkında soru önergesi

12:21 28.09.2021
© AAPegasus Havayolları
Pegasus Havayolları - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
© AA
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CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, şikayetler üzerine Pegasus havayolu şirketinde yaşanan rötarlar ile ilgili TBMM’ye soru önergesi sundu.
Pegasus havayolu şirketi ile ilgili, şirketin kasıtlı olarak saatler süren rötarlar ile vatandaşları mağdur ettiği yönünde çıkan iddialar üzerine TBMM'ye soru önergesi sunuldu.
'Son zamanlarda yaşanan rötarların keyfi uygulamalar sonucu ortaya çıktığını ve vatandaşların Pegasus havayolu şirketi tarafından kasıtlı bir şekilde mağdur edildiğine' dikkat çeken CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan şu tespitleri yaptı:

“Pegasus havayolu şirketi son günlerde vatandaşlara büyük mağduriyet yaşatıyor. 40-45 dakikalık uçuş mesafesine 7 saat rötar olmaz. Bunun adı uçak iptali olması gerekiyor. Neredeyse her uçuşta yaşanan rötarlar vatandaşları isyan ettirmektedir. Uzun saatler süren ve sistematik olarak artan rötarların olması kasıtlı bir ihmal olduğunu göstermektedir. Tüm şikayetlere rağmen yolcuları mağdur eden bu keyfi uygulamanın devam etmesi ve karşılığında hiçbir şey yapılmıyor. Hiçbir denetim ve yaptırım uygulanmıyor. Bu da bize göstermektedir ki; söz konusu şirket bu gecikmelerin doğal, vatandaş mağduriyetlerinin ise önemsiz olduğunu düşünmektedir. Vatandaş iki dakika gecikince bileti anında iptal olurken uçuşa alınmıyor. Ancak Pegasus’un saatler süren rötarları karşısında hala bir şey yapılmıyor”

'Yolcular muhatap bulamıyor'

Hava yolu taşımacılığının önemine vurgu yapan Tarhan:
“Türk hava taşımacılığı sektörü Cumhuriyet tarihi kadar eski ve günümüz ulaşımının da önemli bir parçasıdır. Ancak bugün yolcular yaşadıkları sorun karşısında muhatap dahi bulamaz hale gelmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın verilerine göre, 2021 yılında 40 milyon kişinin havayolu ulaşımını tercih ettiğini görüyoruz. Bu göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir rakam. İnsanların havayolunu tercih etmelerinin en büyük nedenlerinden biri daha hızlı bir ulaşım yolu olması. Ancak Pegasus tarafından yolcular saatler süren rötar sorunlarıyla baş başa bırakılıyor. Havayolunu karayolundan daha avantajlı hale getirmediğimizde bu ulaşım yolunu kullanmanın bir anlamı kalmıyor” dedi.
Bakanlığın denetim sorumluluğuna da dikkat çeken Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Rötarların artmasından muzdarip olan vatandaşlar seslerini duyurmaya çalışıyor. Ancak bakanlık başta olmak üzere hiçbir yetkili bu yolculuklar sırasında ortaya çıkan mağduriyetlerden bahsetmiyor. Bu mağduriyet karşısında vatandaş kurumsal nitelikte bir muhatap bulamıyor. Bu sorunların çözülmesi adına herhangi bir adım da atılmıyor. Ancak bu noktada tüm sorumluluk firmaya ait değildir. Firmanın keyfi uygulamalarını denetlemeyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da bu sorunların hepsinin muhatabıdır. Her fırsatta tam bir facia olmasına rağmen ısrarla İstanbul Yeni Havalimanını savunan, sürekli dünyanın bizim hava taşımacılığımızı kıskandığını söyleyen hükümet yetkilileri sorularımıza acilen cevap vermeli ve bu soruna kalıcı bir çözüm üretmelidir”

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