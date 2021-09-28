CHP'den Pegasus hakkında soru önergesi

“Pegasus havayolu şirketi son günlerde vatandaşlara büyük mağduriyet yaşatıyor. 40-45 dakikalık uçuş mesafesine 7 saat rötar olmaz. Bunun adı uçak iptali olması gerekiyor. Neredeyse her uçuşta yaşanan rötarlar vatandaşları isyan ettirmektedir. Uzun saatler süren ve sistematik olarak artan rötarların olması kasıtlı bir ihmal olduğunu göstermektedir. Tüm şikayetlere rağmen yolcuları mağdur eden bu keyfi uygulamanın devam etmesi ve karşılığında hiçbir şey yapılmıyor. Hiçbir denetim ve yaptırım uygulanmıyor. Bu da bize göstermektedir ki; söz konusu şirket bu gecikmelerin doğal, vatandaş mağduriyetlerinin ise önemsiz olduğunu düşünmektedir. Vatandaş iki dakika gecikince bileti anında iptal olurken uçuşa alınmıyor. Ancak Pegasus’un saatler süren rötarları karşısında hala bir şey yapılmıyor”