Rapçi 'Murda' hakkında 'uyuşturucuya özendirme' suçundan istenen ceza belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'Murda' olarak bilinen Hollanda uyruklu şarkıcı Önder Doğan'ın, 'Duman', 'Pahalı' ve 'Eh Baba' isimli şarkılarında yer alan bazı ifadelerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği ileri sürüldü.3 şarkısında uyuşturucuya özendirme kararıSavcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, 'Duman' "Pahalı" ve "Eh baba" isimli şarkılarında yer alan birtakım sözlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği iddiasıyla Türk Ceza Kanunu'nun 190/2 maddesi uyarınca 'Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsini talep etti. İddianame kabul edilirse Önder Doğan, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
Şarkılarında 'uyuşturucu kullanımını özendirdiği' gerekçesiyle gözaltına alınan 'Murda' mahlasıyla tanınan rapçi Önder Doğan için 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'Murda' olarak bilinen Hollanda uyruklu şarkıcı Önder Doğan'ın, 'Duman', 'Pahalı' ve 'Eh Baba' isimli şarkılarında yer alan bazı ifadelerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği ileri sürüldü.
3 şarkısında uyuşturucuya özendirme kararı
Savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, 'Duman'"Pahalı" ve "Eh baba" isimli şarkılarında yer alan birtakım sözlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği iddiasıyla Türk Ceza Kanunu'nun 190/2 maddesi uyarınca 'Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsini talep etti. İddianame kabul edilirse Önder Doğan, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.