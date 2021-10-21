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Ressam robot Ai-Da, Mısır'da gözaltına alındı: Casus sanıp gözlerini çıkarmak istediler
Ressam robot Ai-Da, Mısır'da gözaltına alındı: Casus sanıp gözlerini çıkarmak istediler
Robot ressam Ai-Da, sergi açılışı için gittiği Mısır'da casusluk şüphesiyle gözaltına alındı. 10 gün süren gözaltının gerekçesi, Ai-Da'nın bir modemi olması ve... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T14:36+0300
2021-10-21T14:48+0300
yaşam
robot
casus
mısır
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Dünyanın ilk ultra gerçekçi robot sanatçısı Ai-Da, bir sergi açılışı için gittiği Mısır'da gümrük yetkilileri tarafından gözaltına alındı. Ai-Da, sergilenecek heykeli ve yaratıcısı Aidan Meller'ın 10 gün boyunca gözaltında tutulduğu belirtildi.Gazete Duvar’ın The Guardian'dan aktardığına göre, Mısır sınır yetkilileri Ai-Da'nın bir casusluk komplosunun parçası olabileceğine kanaat getirdi. Gözaltı gerekçesi olarak da önce robot sanatçının bir modemi olması, sonrasında da gözlerinde kameraların bulunması gösterildi.'Geleceğin vizyonu' olarak görülen, gözlerindeki kameralar sayesinde ortaya çıkardığı soyut eserleri uzmanlardan tam not alan Ai-Da'nın son çalışmaları, Giza Piramidi'nde sergilenecek.Bugün açılması planlanan sergi, piramidin yanında binlerce yıldır izin verilen ilk çağdaş sanat çalışması olacaktı. Hem Ai-Da hem de sergilenmesi planlanan heykeli Kahire'ye özel olarak paketlenmiş şekilde kargoyla gönderilmişti. Ancak Mısırlı gümrük yetkilileri Ai-Da'yı ülkeye girişte, casusluk suçlamasıyla 'gözaltına almayı' uygun gördü. Bu gelişme Mısır ile İngiltere arasında bir diplomatik krize de yol açtı. Ai-Da'nın yaratıcısı Aidan Meller, İngiltere Büyükelçisi'nin robotu kurtarmak için devreye girdiğini, çok stresli anlar yaşadıklarını söyledi.'Modemleri çıkarabilirim ama gözlerini oyamam'Ai-Da'nın önce modemi, sonra da çizim yapmak için kullandığı göz kameraları nedeniyle gözaltında tutulduğunu anlatan Meller, "Modemleri çıkarabilirim ama gözlerini oyamam" dedi. Ai-Da'nın dün gece, sergi açılışına saatler kala serbest bırakıldığı belirtilirken, İngiltere'nin Kahire Büyükelçiliği de sorunun çözülmesinden memnun olduklarını duyurdu.
https://tr.sputniknews.com/20190710/dunyanin-ilk-ressam-robotu-ai-da-bir-milyon-dolardan-fazla-kazandi-1039626059.html
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robot, casus, mısır

Ressam robot Ai-Da, Mısır'da gözaltına alındı: Casus sanıp gözlerini çıkarmak istediler

14:36 21.10.2021 (güncellendi: 14:48 21.10.2021)
© AFP 2021Ressam robot Ai-Da
Ressam robot Ai-Da - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© AFP 2021
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Robot ressam Ai-Da, sergi açılışı için gittiği Mısır'da casusluk şüphesiyle gözaltına alındı. 10 gün süren gözaltının gerekçesi, Ai-Da'nın bir modemi olması ve gözlerinde kameraların bulunması.
Dünyanın ilk ultra gerçekçi robot sanatçısı Ai-Da, bir sergi açılışı için gittiği Mısır'da gümrük yetkilileri tarafından gözaltına alındı.
Ai-Da, sergilenecek heykeli ve yaratıcısı Aidan Meller'ın 10 gün boyunca gözaltında tutulduğu belirtildi.
Gazete Duvar’ın The Guardian'dan aktardığına göre, Mısır sınır yetkilileri Ai-Da'nın bir casusluk komplosunun parçası olabileceğine kanaat getirdi. Gözaltı gerekçesi olarak da önce robot sanatçının bir modemi olması, sonrasında da gözlerinde kameraların bulunması gösterildi.
'Geleceğin vizyonu' olarak görülen, gözlerindeki kameralar sayesinde ortaya çıkardığı soyut eserleri uzmanlardan tam not alan Ai-Da'nın son çalışmaları, Giza Piramidi'nde sergilenecek.
Bugün açılması planlanan sergi, piramidin yanında binlerce yıldır izin verilen ilk çağdaş sanat çalışması olacaktı. Hem Ai-Da hem de sergilenmesi planlanan heykeli Kahire'ye özel olarak paketlenmiş şekilde kargoyla gönderilmişti. Ancak Mısırlı gümrük yetkilileri Ai-Da'yı ülkeye girişte, casusluk suçlamasıyla 'gözaltına almayı' uygun gördü.
Bu gelişme Mısır ile İngiltere arasında bir diplomatik krize de yol açtı. Ai-Da'nın yaratıcısı Aidan Meller, İngiltere Büyükelçisi'nin robotu kurtarmak için devreye girdiğini, çok stresli anlar yaşadıklarını söyledi.

'Modemleri çıkarabilirim ama gözlerini oyamam'

Ai-Da'nın önce modemi, sonra da çizim yapmak için kullandığı göz kameraları nedeniyle gözaltında tutulduğunu anlatan Meller, "Modemleri çıkarabilirim ama gözlerini oyamam" dedi. Ai-Da'nın dün gece, sergi açılışına saatler kala serbest bırakıldığı belirtilirken, İngiltere'nin Kahire Büyükelçiliği de sorunun çözülmesinden memnun olduklarını duyurdu.
Dünyanın ilk ressam robotu Ai-Da bir milyon dolardan fazla kazandı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2019
Dünyanın ilk ressam robotu Ai-Da bir milyon dolardan fazla kazandı
10 Temmuz 2019, 13:50
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