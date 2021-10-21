https://tr.sputniknews.com/20211021/rostovdaki-nukleer-santralde-buhar-sizintisi-tespit-edildi-bolgedeki-radyasyon-seviyesi-normal-1050059398.html

Rostov'daki nükleer santralde buhar sızıntısı tespit edildi: Bölgedeki radyasyon seviyesi normal

Rostov'daki nükleer santralde buhar sızıntısı tespit edildi: Bölgedeki radyasyon seviyesi normal

Rusya'nın güneyindeki Rostov Nükleer Güç Santrali'nde buhar sızıntısı tespit edildi ve 2. güç ünitesi kapatıldı. Santral bölgesinde radyasyon seviyesinin... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T20:31+0300

2021-10-21T20:31+0300

2021-10-21T20:31+0300

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Rusya'nın güneyindeki Rostov-na-Donu kentinde bulunan Rostov Nükleer Güç Santrali'nde buhar sızıntısı meydana geldi.Sputnik'e konuşan acil durumlar kurumundan bir yetkili, santraldeki 2. güç ünitesinin buhar sızıntısı nedeniyle durdurularak onarıma alındığını söyledi.Yetkili, olayda kimsenin yaralanmadığını ve santral bölgesindeki radyasyon seviyesinin normal olduğunu, diğer güç ünitelerinin çalışmaya devam ettiğini vurguladı.'Radyasyon seviyesi ortalama değerlere uygun'Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Rostov Bölge İdaresi, Rostov Bölgesi'ndeki radyasyon durumunun ortalama değerlere uygun olduğunu açıkladı."Kontrol sonuçlarına göre, Rostov Nükleer Güç Santrali de dahil olmak üzere bölgenin idari alanlarındaki doğal gama arka planı seviyesi 0.10-0.12 mcSv/h olup bu seviye, Rostov Bölgesi için tipik olan uzun vadeli gözlemlerin ortalama değerlerine karşılık geliyor" diyen idare, bölgede radyasyon ölçümlerinin kesintisiz olarak yapıldığının altını çizdi.'Kaynak dikişindeki kusur nedeniyle sızıntı yaşandı'Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu'na (Rosatom) bağlı Rosenergoatom ise, santral personelinin gece saatlerinde boru hattındaki bir kaynak dikişi kusuru nedeniyle buhar sızıntısı tespit ettiğini, söz konusu boru hattında radyoaktif olmayan temiz su sirkülasyonu yapıldığını vurguladı.Güvenli işletme limitlerinin ve şartlarının ihlal edilmediğini kaydeden Rosenergoatom, 3. ve 4. güç ünitelerinin olağan şekilde çalışmalarına devam ettiğini, 1. güç ünitesinin ise 18 Eylül'den bu yana planlı önleyici onarımda olduğunu ekledi.Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı açıklandı.

https://tr.sputniknews.com/20210615/cinden-abdnin-nukleer-sizinti-iddialarina-yanit-1044736858.html

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