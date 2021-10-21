Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211021/rusya-misir-ortak-askeri-tatbikatinda-parasutculer-egitim-atisi-yapti-1050048261.html
Rusya-Mısır ortak askeri tatbikatında paraşütçüler eğitim atışı yaptı
Rusya-Mısır ortak askeri tatbikatında paraşütçüler eğitim atışı yaptı
Mısır ve Rusya arasında düzenlenen 'Dostluk Savunucuları-2021' ortak tatbikatı kapsamında iki ülkenin paraşütçüleri, Kahire yakınlarındaki Mısır Hava... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T15:50+0300
2021-10-21T15:50+0300
savunma
rusya
mısır
ak-47
il-76
paraşüt
ortak tatbikat
c-130 hercules
ak-12
chinook
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/1044850581_0:54:1610:960_1920x0_80_0_0_1d122ea8822c264205f71b5a3f1950fe.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı Enformasyon ve Kitle İletişim Araçları Departmanı'ndan yapılan açıklamada, “Askeri üsteki eğitim sahalarında, iki ülkenin askeri birlikleri hedeflere hafif silahlarla ateş açtı. Rus ve Mısır paraşüt birlikleri, deneyim alışverişi kapsamında silah değişimi yaparak eğitim atışları gerçekleştirdi” denildi.Açıklamanın devamında Mısır paraşütçülerinin 150 ila 500 metre mesafedeki hedeflere karşı Rus AK-12 tüfekleri, Rus paraşütçülerinin ise AK-47 tüfekleri kullandıkları bilgisine yer verilerek şu ifadelere yer verildi:“El bombacılar, simüle edilmiş düşmanın zırhlı araçlarına 250 ila 400 metre mesafeden RPG-7D ve RPG-7 manüel tanksavar el bombası fırlatıcılarından ateş açtı. Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin askeri eğitim ve malzeme üssünde yürütülen tatbikatın sonunda paraşütçüler, şehrin mahallelerinden birinde simüle edilmiş düşman birliklerini çevreleyerek imha etti” denildi.Mısır ve Rusya arasında 17 - 29 Ekim tarihlerinde düzenlenen ortak 'Dostluk Savunucuları-2021' tatbikatına 500’den fazla askeri personelin yanı sıra, Rus Hava- Uzay Kuvvetleri’ne ait II-76MD askeri nakliye uçakları ve Mısır Hava Kuvvetlerine ait C-130 Hercules uçakları ile Chinook ağır nakliye helikopterleri katılıyor.
rusya
mısır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/1044850581_129:0:1482:1015_1920x0_80_0_0_b9b7c25e37a1c99f4f3500b43a716fcf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, mısır, ak-47, il-76, paraşüt, ortak tatbikat, c-130 hercules, ak-12, chinook

Rusya-Mısır ortak askeri tatbikatında paraşütçüler eğitim atışı yaptı

15:50 21.10.2021
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı / Fotoğraf bankasına girRusya - Akdeniz - tatbikat - Su-34
Rusya - Akdeniz - tatbikat - Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Mısır ve Rusya arasında düzenlenen 'Dostluk Savunucuları-2021' ortak tatbikatı kapsamında iki ülkenin paraşütçüleri, Kahire yakınlarındaki Mısır Hava Kuvvetlerine ait askeri üste taktik atış unsurlarını kullanarak ateş taktiklerini hayata geçirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı Enformasyon ve Kitle İletişim Araçları Departmanı'ndan yapılan açıklamada, “Askeri üsteki eğitim sahalarında, iki ülkenin askeri birlikleri hedeflere hafif silahlarla ateş açtı. Rus ve Mısır paraşüt birlikleri, deneyim alışverişi kapsamında silah değişimi yaparak eğitim atışları gerçekleştirdi” denildi.
Açıklamanın devamında Mısır paraşütçülerinin 150 ila 500 metre mesafedeki hedeflere karşı Rus AK-12 tüfekleri, Rus paraşütçülerinin ise AK-47 tüfekleri kullandıkları bilgisine yer verilerek şu ifadelere yer verildi:
“El bombacılar, simüle edilmiş düşmanın zırhlı araçlarına 250 ila 400 metre mesafeden RPG-7D ve RPG-7 manüel tanksavar el bombası fırlatıcılarından ateş açtı. Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin askeri eğitim ve malzeme üssünde yürütülen tatbikatın sonunda paraşütçüler, şehrin mahallelerinden birinde simüle edilmiş düşman birliklerini çevreleyerek imha etti” denildi.
Mısır ve Rusya arasında 17 - 29 Ekim tarihlerinde düzenlenen ortak 'Dostluk Savunucuları-2021' tatbikatına 500’den fazla askeri personelin yanı sıra, Rus Hava- Uzay Kuvvetleri’ne ait II-76MD askeri nakliye uçakları ve Mısır Hava Kuvvetlerine ait C-130 Hercules uçakları ile Chinook ağır nakliye helikopterleri katılıyor.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:53Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet talep edildi
15:50Rusya-Mısır ortak askeri tatbikatında paraşütçüler eğitim atışı yaptı
15:45'Dünyanın en devasa yılanı' görüntülendi: Yerinden vinçle oynatıldı
15:42Batı ve Doğu’nun mücadele sahası Afrika’da, Türkiye’nin hedefleri neler?
15:39Güney Kore'de on binlerce işçi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle sokağa çıktı
15:38Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten F-35 açıklaması
15:37Lavrov: Doğu Akdeniz'deki sorunlar uluslararası hukuk zemininde çözülmeli
15:33Oğlunu öldürmekle suçlanan eski Süper Lig futbolcusu için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
15:30ABD’nin Atina Büyükelçisi: Savunma anlaşması Yunanistan'ın güvenliğine katkı sağlıyor
15:16İmamoğlu'ndan Bahçeli'ye: Benim oraya niye gittiğimi sorgulayacağına, tebrik telefonu açsaydı
15:14Süt kazanında banyo yapan işçiler beraat etti
15:09'Pfizer aşısının üçüncü dozu yüzde 95.6 oranında etkili'
15:02God of War, PC'ye geliyor: Çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu
14:55La Palma Adası’ndaki Cumbre Vieja Yanardağı’nın uzaydan görüntüleri paylaşıldı
14:52Akşener'den faiz indirimi yorumu: Bu aziz millet bunu hak etmiyor, çok yazık
14:47Avrupa İlaç Ajansı, Kovid-19 ilacı Molnupiravir'i gelecek hafta değerlendirmeye alacak
14:45Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Uzun hakkında 8 yıl 7 ay hapis istendi
14:3814 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki çocuğu öldürmekle suçlanıyor
14:37Kremlin: Sputnik V’nin AB’de onaylanması konusunda bazı teknik anlaşmazlıklar var
14:36Ressam robot Ai-Da, Mısır'da gözaltına alındı: Casus sanıp gözlerini çıkarmak istediler