https://tr.sputniknews.com/20211021/rusya-misir-ortak-askeri-tatbikatinda-parasutculer-egitim-atisi-yapti-1050048261.html

Rusya-Mısır ortak askeri tatbikatında paraşütçüler eğitim atışı yaptı

Rusya-Mısır ortak askeri tatbikatında paraşütçüler eğitim atışı yaptı

Mısır ve Rusya arasında düzenlenen 'Dostluk Savunucuları-2021' ortak tatbikatı kapsamında iki ülkenin paraşütçüleri, Kahire yakınlarındaki Mısır Hava... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T15:50+0300

2021-10-21T15:50+0300

2021-10-21T15:50+0300

savunma

rusya

mısır

ak-47

il-76

paraşüt

ortak tatbikat

c-130 hercules

ak-12

chinook

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/1044850581_0:54:1610:960_1920x0_80_0_0_1d122ea8822c264205f71b5a3f1950fe.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı Enformasyon ve Kitle İletişim Araçları Departmanı'ndan yapılan açıklamada, “Askeri üsteki eğitim sahalarında, iki ülkenin askeri birlikleri hedeflere hafif silahlarla ateş açtı. Rus ve Mısır paraşüt birlikleri, deneyim alışverişi kapsamında silah değişimi yaparak eğitim atışları gerçekleştirdi” denildi.Açıklamanın devamında Mısır paraşütçülerinin 150 ila 500 metre mesafedeki hedeflere karşı Rus AK-12 tüfekleri, Rus paraşütçülerinin ise AK-47 tüfekleri kullandıkları bilgisine yer verilerek şu ifadelere yer verildi:“El bombacılar, simüle edilmiş düşmanın zırhlı araçlarına 250 ila 400 metre mesafeden RPG-7D ve RPG-7 manüel tanksavar el bombası fırlatıcılarından ateş açtı. Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin askeri eğitim ve malzeme üssünde yürütülen tatbikatın sonunda paraşütçüler, şehrin mahallelerinden birinde simüle edilmiş düşman birliklerini çevreleyerek imha etti” denildi.Mısır ve Rusya arasında 17 - 29 Ekim tarihlerinde düzenlenen ortak 'Dostluk Savunucuları-2021' tatbikatına 500’den fazla askeri personelin yanı sıra, Rus Hava- Uzay Kuvvetleri’ne ait II-76MD askeri nakliye uçakları ve Mısır Hava Kuvvetlerine ait C-130 Hercules uçakları ile Chinook ağır nakliye helikopterleri katılıyor.

rusya

mısır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, mısır, ak-47, il-76, paraşüt, ortak tatbikat, c-130 hercules, ak-12, chinook