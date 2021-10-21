https://tr.sputniknews.com/20211021/rusyada-delta-varyantinin-alt-turu-ay-42-vakalari-goruldu-1050033716.html

Rusya’da delta varyantının alt türü AY 4.2 vakaları görüldü

Rusya’da delta varyantının alt türü AY 4.2 vakaları görüldü

Rusya’da koronavirüsün delta varyantının İngiltere’de görülen ve daha bulaşıcı olduğundan endişe edilen alt türü AY 4.2 vakaları görüldü. 21.10.2021, Sputnik Türkiye

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koronavirüs

rusya

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virüs

bulaşıcı

koronavirüs

kovid-19

varyant

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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Yetkilisi Kamil Hafizov, ülkede birkaç adet, delta varyantının alt türü olan AY 4.2 vakalarının görüldüğünü söyledi.Hafizov, “Bazı bölgelerde yeni tür delta plus olarak adlandırılıyor ancak aynı isim daha önce başka bir varyant için kullanılıyordu, bu nedenle şimdi biraz kafa karışıklığı mevcut” dedi.Bu alt türün Rusya ve dünyada geniş çapta yayılması ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirten Hafizov, dünyada bu vakaların daha sık görüldüğünü, ancak uzmanların ülkelerdeki günlük vaka artışından özellikle de bu türün sorumlu olduğunu düşünmediğini kaydetti.‘Rusya’daki aşılar bu türe karşı etkili’“Virüsle mücadele ancak aşı ile mümkün” diyen Hafizov, Rusya’da uygulanan aşıların AY 4.2 virüsüne karşı da oldukça etkili olduğunu belirtti.Hafizov, “Antikorlara bağlanma becerisini çarpıcı şekilde değiştirecek kadar farklı bir alt tür değil. Mutasyonun özellikle de S-proteininde olduğu gerçeğine bakılırsa, konu daha çok hastalığın geçirilme şiddetiyle değil, bulaşıcılığıyla ilgili” dedi.

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rusya, ingiltere, virüs, bulaşıcı, koronavirüs, kovid-19, varyant