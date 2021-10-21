https://tr.sputniknews.com/20211021/tuketici-guven-endeksi-ekimde-yuzde-36-azaldi-1050032863.html
Tüketici güven endeksi ekimde yüzde 3.6 azaldı
Tüketici güven endeksi ekimde yüzde 3.6 azaldı
Tüketici güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 3.6 azalışla 76.8 oldu. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T10:22+0300
2021-10-21T10:22+0300
2021-10-21T11:10+0300
ekonomi
tüik
tüketici güven endeksi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ekimde önceki aya göre yüzde 3.6 oranında azaldı; eylülde 79.7 olan endeks ekimde 76.8 oldu.Bu, Şubat 2009’dan bu yana en düşük seviye oldu.Ocak 2004’ten bu yana ölçülen endekste bugünkünden daha düşük oranlar yalnızca 2008 finansal krizinin etkisiyle Kasım 2008 ile Şubat 2009 arasında görülmüştü.Endeks Kasım 2008’de 73,9 ile en düşük seviyeyi görmüştü.Hanenin maddi durumu endeksi yüzde 3 azaldıGeçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Eylül ayında 62,6 iken, Ekim ayında yüzde 3,0 oranında azalarak 60,7 oldu.Hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 4.4 azaldıGelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Eylül ayında 79.0 iken, Ekim ayında yüzde 4.4 oranında azalarak 75.6 oldu.Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 74.2 olduGelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Eylül ayında 79,3 iken, Ekim ayında yüzde 6.4 oranında azalarak 74.2 oldu.Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi 96.6 olduGeçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Eylül ayında 97.7 iken, Ekim ayında yüzde 1.1 oranında azalarak 96.6 oldu.
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tüik, tüketici güven endeksi
Tüketici güven endeksi ekimde yüzde 3.6 azaldı
10:22 21.10.2021 (güncellendi: 11:10 21.10.2021)
Tüketici güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 3.6 azalışla 76.8 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ekimde önceki aya göre yüzde 3.6 oranında azaldı; eylülde 79.7 olan endeks ekimde 76.8 oldu.
Bu, Şubat 2009’dan bu yana en düşük seviye oldu.
Ocak 2004’ten bu yana ölçülen endekste bugünkünden daha düşük oranlar yalnızca 2008 finansal krizinin etkisiyle Kasım 2008 ile Şubat 2009 arasında görülmüştü.
Endeks Kasım 2008’de 73,9 ile en düşük seviyeyi görmüştü.
Hanenin maddi durumu endeksi yüzde 3 azaldı
Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Eylül ayında 62,6 iken, Ekim ayında yüzde 3,0 oranında azalarak 60,7 oldu.
Hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 4.4 azaldı
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Eylül ayında 79.0 iken, Ekim ayında yüzde 4.4 oranında azalarak 75.6 oldu.
Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 74.2 oldu
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Eylül ayında 79,3 iken, Ekim ayında yüzde 6.4 oranında azalarak 74.2 oldu.
Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi 96.6 oldu
Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Eylül ayında 97.7 iken, Ekim ayında yüzde 1.1 oranında azalarak 96.6 oldu.