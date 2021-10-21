https://tr.sputniknews.com/20211021/uykusuzdan-zam-kapagi-1050028918.html

Uykusuz'dan zam kapağı

Uykusuz'dan zam kapağı

Mizah dergisi Uykusuz, üst üste gelen motorin zammı haberlerini kapağına taşıdı. 21.10.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

zam

uykusuz

mizah dergisi

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"Motorine üç günde ikinci kez zam geldi" notunun yer aldığı kapakta, arabada ön koltuğa oturmak isteyen çocuğuna, “Öne oturmuyoruz artık” diyen bir arka koltukta oturan baba yer alıyor.

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zam, uykusuz, mizah dergisi