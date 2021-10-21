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Uykusuz'dan zam kapağı
Uykusuz'dan zam kapağı
Mizah dergisi Uykusuz, üst üste gelen motorin zammı haberlerini kapağına taşıdı. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T05:00+0300
2021-10-21T05:00+0300
2021-10-21T05:01+0300
yaşam
zam
uykusuz
mizah dergisi
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"Motorine üç günde ikinci kez zam geldi" notunun yer aldığı kapakta, arabada ön koltuğa oturmak isteyen çocuğuna, “Öne oturmuyoruz artık” diyen bir arka koltukta oturan baba yer alıyor.
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zam, uykusuz, mizah dergisi
Uykusuz'dan zam kapağı
05:00 21.10.2021 (güncellendi: 05:01 21.10.2021)
Mizah dergisi Uykusuz, üst üste gelen motorin zammı haberlerini kapağına taşıdı.
"Motorine üç günde ikinci kez zam geldi" notunun yer aldığı kapakta, arabada ön koltuğa oturmak isteyen çocuğuna, “Öne oturmuyoruz artık” diyen bir arka koltukta oturan baba yer alıyor.