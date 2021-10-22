https://tr.sputniknews.com/20211022/25-yil-hapisle-aranan-hukumlu-jandarma-operasyonuyla-yakalandi--1050077213.html

25 yıl hapisle aranan hükümlü, jandarma operasyonuyla yakalandı

25 yıl hapisle aranan hükümlü, jandarma operasyonuyla yakalandı

Diyarbakır'da tasarlayarak öldürme’ suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 15 yıldır aranan M.M., jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T12:00+0300

2021-10-22T12:00+0300

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türkiye

diyarbakır

tutuklama

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Ergani ilçesinde 2006 yılında ‘tasarlayarak öldürme’ suçunu işleyen M.M. için jandarma ekiplerince çalışma yapıldı. Ekipler, M.M.’nin ilçede Adnan Menderes Mahallesi’ndeki evde olduğunu tespit etti. Güvenlik önlemleri alan ekipler, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 15 yıldır firari olan M.M. için eve operasyon düzenledi. Jandarma karakoluna götürülen M.M., işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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diyarbakır, tutuklama