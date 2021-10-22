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https://tr.sputniknews.com/20211022/aksener-paylasti-muzisyen-pandemide-yasadiklarini-anlatti-1050070046.html
Akşener paylaştı: Müzisyen, pandemide yaşadıklarını anlattı
Akşener paylaştı: Müzisyen, pandemide yaşadıklarını anlattı
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Twitterdan yaptığı videolu paylaşımla müzisyenlerin içinde bulunduğu zor duruma dikkat çekti. Akşener, "İnsanları istedikleri... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T02:16+0300
2021-10-22T02:16+0300
türkiye
meral akşener
müzisyen
koronavirüs
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle zor geçiren müzisyenlerin durumuna videolu bir paylaşımla dikkat çekti.Akşener,'in “İnsanları istedikleri kalıba sokmak veya susturmak için uğraşan bu kötü zihniyetin sanatçılarımızın ekmeğiyle oynadığına da şahit olduk. Kimsenin şüphesi olmasın ki; Türkiye iyileşecek” notuyla paylaştığı videoda, 38 yaşındaki Kübra adlı müzisyen yaşadığı sıkıntıları anlattı.'Bize eşlik eden enstrümanlarımızı satmak zorunda kaldık'Müzisyen bir ailede doğduğunu, söyleyen Kübra, videoda karşılaştığı zorlukları şu ifadelerle anlattı:Kadın ve müzisyen olmanın getirdiği sıkıntılarla başa çıkmaya çalışırken, kendimizi birdenbire pandeminin ortasında bulduk. İşte katlanırız, geçer gider, normal hayata döneriz diye düşünmüştüm.Belli bir süre kısıtlama getirdiler, sahne saatleri, bitirme saatleri erkene alındı. Sonrasında mekanlar tamamen kapanınca canlı müzikler de bitti tabi ki. Geçinmeye çalışırken, sahneden uzak kaldık, uzaklaştırıldık. Cepteki birikimlerimizi harcarken, birçok sahnede bize eşlik eden enstrümanlarımızı satmak zorunda kaldık.Eğlence sektörü tamamen bitti. Bu insanlar geçimini müzisyenlikten sağlıyorlar. Maddi destek görmediler, görmedikleri için ailelerini geçindiremediler. 100’ü aşkın müzisyen arkadaşımız ne yazık ki intihar ettiler. Aşılmaz büyük engellerimiz varken, gittikçe önümüzde büyüyen bir dağ oluştu ve yaprak gibi savrulduk."Videonun sonunda ise Akşener’in, “İyilikle büyüyen bu milleti kötülükle idare edemezsiniz. Kimsenin şüphesi olmasın ki Türkiye iyileşecek" ifadeleri yer aldı.
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meral akşener, müzisyen, koronavirüs

Akşener paylaştı: Müzisyen, pandemide yaşadıklarını anlattı

02:16 22.10.2021
© AA / Güven YılmazİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© AA / Güven Yılmaz
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, Twitterdan yaptığı videolu paylaşımla müzisyenlerin içinde bulunduğu zor duruma dikkat çekti. Akşener, "İnsanları istedikleri kalıba sokmak veya susturmak için uğraşan bu kötü zihniyetin sanatçılarımızın ekmeğiyle oynadığına da şahit olduk. Kimsenin şüphesi olmasın ki; Türkiye iyileşecek" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle zor geçiren müzisyenlerin durumuna videolu bir paylaşımla dikkat çekti.
Akşener,'in “İnsanları istedikleri kalıba sokmak veya susturmak için uğraşan bu kötü zihniyetin sanatçılarımızın ekmeğiyle oynadığına da şahit olduk. Kimsenin şüphesi olmasın ki; Türkiye iyileşecek” notuyla paylaştığı videoda, 38 yaşındaki Kübra adlı müzisyen yaşadığı sıkıntıları anlattı.

'Bize eşlik eden enstrümanlarımızı satmak zorunda kaldık'

Müzisyen bir ailede doğduğunu, söyleyen Kübra, videoda karşılaştığı zorlukları şu ifadelerle anlattı:
Kadın ve müzisyen olmanın getirdiği sıkıntılarla başa çıkmaya çalışırken, kendimizi birdenbire pandeminin ortasında bulduk. İşte katlanırız, geçer gider, normal hayata döneriz diye düşünmüştüm.
Belli bir süre kısıtlama getirdiler, sahne saatleri, bitirme saatleri erkene alındı. Sonrasında mekanlar tamamen kapanınca canlı müzikler de bitti tabi ki. Geçinmeye çalışırken, sahneden uzak kaldık, uzaklaştırıldık. Cepteki birikimlerimizi harcarken, birçok sahnede bize eşlik eden enstrümanlarımızı satmak zorunda kaldık.
Eğlence sektörü tamamen bitti. Bu insanlar geçimini müzisyenlikten sağlıyorlar. Maddi destek görmediler, görmedikleri için ailelerini geçindiremediler. 100’ü aşkın müzisyen arkadaşımız ne yazık ki intihar ettiler. Aşılmaz büyük engellerimiz varken, gittikçe önümüzde büyüyen bir dağ oluştu ve yaprak gibi savrulduk."
Videonun sonunda ise Akşener’in, “İyilikle büyüyen bu milleti kötülükle idare edemezsiniz. Kimsenin şüphesi olmasın ki Türkiye iyileşecek" ifadeleri yer aldı.
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