https://tr.sputniknews.com/20211022/arastirma-twitterin-yapay-zekasi-sag-egilimli-siyaseti-destekliyor-1050092713.html

Araştırma: Twitter'ın yapay zekası, sağ eğilimli siyaseti destekliyor

Araştırma: Twitter'ın yapay zekası, sağ eğilimli siyaseti destekliyor

ABD merkezli sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın yapay zeka programının otomatik olarak sağ eğilimli siyasi görüşlere daha çok yer verdiği bildirildi. 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T19:00+0300

2021-10-22T19:00+0300

2021-10-22T19:00+0300

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Twitter'ın algoritmasının, yapılan araştırmaya göre, sağ eğilimli siyasi partiler ve haber kuruluşlarından yapılan paylaşımları sol eğilimden gelenlere göre daha görünür kıldığı belirtildi.Sosyal paylaşım sitesinin yöneticisi Rumman Chowdhury, Twitter'ın kullandığı yapay zeka teknolojisinin platform üyelerine nasıl siyasi içerik önerdiğini araştırırken bu keşfin yapıldığını, ancak bunun nedeninin bilmediğini ve 'cevaplaması zor bir soru' olduğunu kaydetti.Twitter, daha önce "muhafazakarlık karşıtı önyargı" iddialarıyla karşı karşıya kalmıştı.7 ülkenin 6'sında sağ siyaset öne çıkıyorTwitter, söz konusu sonuçlara ulaşmak için ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya ve Japonya olmak üzere 7 ülkenin haber kuruluşlarının siyasi içerikli paylaşımlarını inceledi.1 Nisan ila 15 Ağustos 2020 arasında milyonlarca paylaşımı analiz eden platform, 7 ülkenin 6'sında sağcı siyasetçiler tarafından yapılan paylaşımların, solcu siyasetçilerinkilerden daha çok öne çıkarıldığı gerçeğiyle karşılaştı.Twitter nisan ayında, kullandıkları formülün 'kasıtsız zararlara' katkıda bulunup bulunmadığını belirlemek için bir çalışma yürüttüğünü açıklamıştı.Sosyal medya firması mayıs ayında ise platformda paylaşılan görsel malzemeleri otomatik olarak kırpan yapay zekanın, beyazların siyahlara ve kadınların erkeklere tercih edilmesi gibi bir sorunu ortaya çıkardığını açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211019/twitter-rusyada-yasakli-icerigin-yuzde-90ini-kaldirdi-1049977117.html

https://tr.sputniknews.com/20211008/abd-merkez-kuvvetler-komutanligi-turkce-twitter-hesabi-acti-1049652458.html

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sosyal medya, sol, sağ, haber, araştırma, twitter , paylaşım