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https://tr.sputniknews.com/20211022/arastirma-twitterin-yapay-zekasi-sag-egilimli-siyaseti-destekliyor-1050092713.html
Araştırma: Twitter'ın yapay zekası, sağ eğilimli siyaseti destekliyor
Araştırma: Twitter'ın yapay zekası, sağ eğilimli siyaseti destekliyor
ABD merkezli sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın yapay zeka programının otomatik olarak sağ eğilimli siyasi görüşlere daha çok yer verdiği bildirildi. 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T19:00+0300
2021-10-22T19:00+0300
yaşam
sosyal medya
sol
sağ
haber
araştırma
twitter
paylaşım
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Twitter'ın algoritmasının, yapılan araştırmaya göre, sağ eğilimli siyasi partiler ve haber kuruluşlarından yapılan paylaşımları sol eğilimden gelenlere göre daha görünür kıldığı belirtildi.Sosyal paylaşım sitesinin yöneticisi Rumman Chowdhury, Twitter'ın kullandığı yapay zeka teknolojisinin platform üyelerine nasıl siyasi içerik önerdiğini araştırırken bu keşfin yapıldığını, ancak bunun nedeninin bilmediğini ve 'cevaplaması zor bir soru' olduğunu kaydetti.Twitter, daha önce "muhafazakarlık karşıtı önyargı" iddialarıyla karşı karşıya kalmıştı.7 ülkenin 6'sında sağ siyaset öne çıkıyorTwitter, söz konusu sonuçlara ulaşmak için ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya ve Japonya olmak üzere 7 ülkenin haber kuruluşlarının siyasi içerikli paylaşımlarını inceledi.1 Nisan ila 15 Ağustos 2020 arasında milyonlarca paylaşımı analiz eden platform, 7 ülkenin 6'sında sağcı siyasetçiler tarafından yapılan paylaşımların, solcu siyasetçilerinkilerden daha çok öne çıkarıldığı gerçeğiyle karşılaştı.Twitter nisan ayında, kullandıkları formülün 'kasıtsız zararlara' katkıda bulunup bulunmadığını belirlemek için bir çalışma yürüttüğünü açıklamıştı.Sosyal medya firması mayıs ayında ise platformda paylaşılan görsel malzemeleri otomatik olarak kırpan yapay zekanın, beyazların siyahlara ve kadınların erkeklere tercih edilmesi gibi bir sorunu ortaya çıkardığını açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211019/twitter-rusyada-yasakli-icerigin-yuzde-90ini-kaldirdi-1049977117.html
https://tr.sputniknews.com/20211008/abd-merkez-kuvvetler-komutanligi-turkce-twitter-hesabi-acti-1049652458.html
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sosyal medya, sol, sağ, haber, araştırma, twitter , paylaşım

Araştırma: Twitter'ın yapay zekası, sağ eğilimli siyaseti destekliyor

19:00 22.10.2021
© REUTERS / Kacper PempelTwitter, logo
Twitter, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© REUTERS / Kacper Pempel
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ABD merkezli sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın yapay zeka programının otomatik olarak sağ eğilimli siyasi görüşlere daha çok yer verdiği bildirildi.
Twitter'ın algoritmasının, yapılan araştırmaya göre, sağ eğilimli siyasi partiler ve haber kuruluşlarından yapılan paylaşımları sol eğilimden gelenlere göre daha görünür kıldığı belirtildi.
Sosyal paylaşım sitesinin yöneticisi Rumman Chowdhury, Twitter'ın kullandığı yapay zeka teknolojisinin platform üyelerine nasıl siyasi içerik önerdiğini araştırırken bu keşfin yapıldığını, ancak bunun nedeninin bilmediğini ve 'cevaplaması zor bir soru' olduğunu kaydetti.
Twitter, daha önce "muhafazakarlık karşıtı önyargı" iddialarıyla karşı karşıya kalmıştı.
Twitter logo - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
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19 Ekim, 18:21

7 ülkenin 6'sında sağ siyaset öne çıkıyor

Twitter, söz konusu sonuçlara ulaşmak için ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya ve Japonya olmak üzere 7 ülkenin haber kuruluşlarının siyasi içerikli paylaşımlarını inceledi.
1 Nisan ila 15 Ağustos 2020 arasında milyonlarca paylaşımı analiz eden platform, 7 ülkenin 6'sında sağcı siyasetçiler tarafından yapılan paylaşımların, solcu siyasetçilerinkilerden daha çok öne çıkarıldığı gerçeğiyle karşılaştı.
Twitter nisan ayında, kullandıkları formülün 'kasıtsız zararlara' katkıda bulunup bulunmadığını belirlemek için bir çalışma yürüttüğünü açıklamıştı.
Sosyal medya firması mayıs ayında ise platformda paylaşılan görsel malzemeleri otomatik olarak kırpan yapay zekanın, beyazların siyahlara ve kadınların erkeklere tercih edilmesi gibi bir sorunu ortaya çıkardığını açıklamıştı.
abd - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
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