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Twitter, Rusya’da yasaklı içeriğin yüzde 90’ını kaldırdı
Twitter, Rusya’da yasaklı içeriğin yüzde 90’ını kaldırdı
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Twitter’in Rusya’da yasaklı içeriğin yüzde 90’ını kaldırdığını belirtti. 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T18:21+0300
2021-10-19T18:21+0300
dünya
rusya
sosyal medya
ceza
yasaklı içerik
yasaklı
twitter
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Roskomnadzor Başkanı Andrey Lipov, basın mensuplarına açıklamasında, Twitter ile ilgili soruya, “Şimdilik her şey yolunda. Onlara karşı uygulanan yaptırımlar, yasaklı enformasyonun yüzde 90’ından fazlasını kaldırmalarına yol açtı. Tam temizliğin sağlanması için az bir şey kaldı. Bekliyoruz. Onlarla diyaloga hazırız” dedi.Twitter temsilcileriyle henüz görüşme tarihini değerlendirmediklerini dile getiren Lipov, “Twitter ne zaman hazır olursa o zaman görüşeceğiz. Top Twitter’de” ifadesini kullandı.Daha önce Roskomnadzor Başkan Yardımcısı Vadim Subbotin, Rusya’da yasaklı içeriğin tamamını kaldırması durumunda Twitter’e uygulanan hız kısıtlamasının da tamamen kalkacağını açıklamıştı.
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rusya, sosyal medya, ceza, yasaklı içerik, yasaklı, twitter

Twitter, Rusya’da yasaklı içeriğin yüzde 90’ını kaldırdı

18:21 19.10.2021
© AP Photo / Matt RourkeTwitter logo
Twitter logo - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© AP Photo / Matt Rourke
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Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Twitter’in Rusya’da yasaklı içeriğin yüzde 90’ını kaldırdığını belirtti.
Roskomnadzor Başkanı Andrey Lipov, basın mensuplarına açıklamasında, Twitter ile ilgili soruya, “Şimdilik her şey yolunda. Onlara karşı uygulanan yaptırımlar, yasaklı enformasyonun yüzde 90’ından fazlasını kaldırmalarına yol açtı. Tam temizliğin sağlanması için az bir şey kaldı. Bekliyoruz. Onlarla diyaloga hazırız” dedi.
Twitter temsilcileriyle henüz görüşme tarihini değerlendirmediklerini dile getiren Lipov, “Twitter ne zaman hazır olursa o zaman görüşeceğiz. Top Twitter’de” ifadesini kullandı.
Daha önce Roskomnadzor Başkan Yardımcısı Vadim Subbotin, Rusya’da yasaklı içeriğin tamamını kaldırması durumunda Twitter’e uygulanan hız kısıtlamasının da tamamen kalkacağını açıklamıştı.
Twitter, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
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