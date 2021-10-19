https://tr.sputniknews.com/20211019/twitter-rusyada-yasakli-icerigin-yuzde-90ini-kaldirdi-1049977117.html

Twitter, Rusya’da yasaklı içeriğin yüzde 90’ını kaldırdı

Twitter, Rusya’da yasaklı içeriğin yüzde 90’ını kaldırdı

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Twitter’in Rusya’da yasaklı içeriğin yüzde 90’ını kaldırdığını belirtti. 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T18:21+0300

2021-10-19T18:21+0300

2021-10-19T18:21+0300

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Roskomnadzor Başkanı Andrey Lipov, basın mensuplarına açıklamasında, Twitter ile ilgili soruya, “Şimdilik her şey yolunda. Onlara karşı uygulanan yaptırımlar, yasaklı enformasyonun yüzde 90’ından fazlasını kaldırmalarına yol açtı. Tam temizliğin sağlanması için az bir şey kaldı. Bekliyoruz. Onlarla diyaloga hazırız” dedi.Twitter temsilcileriyle henüz görüşme tarihini değerlendirmediklerini dile getiren Lipov, “Twitter ne zaman hazır olursa o zaman görüşeceğiz. Top Twitter’de” ifadesini kullandı.Daha önce Roskomnadzor Başkan Yardımcısı Vadim Subbotin, Rusya’da yasaklı içeriğin tamamını kaldırması durumunda Twitter’e uygulanan hız kısıtlamasının da tamamen kalkacağını açıklamıştı.

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rusya, sosyal medya, ceza, yasaklı içerik, yasaklı, twitter