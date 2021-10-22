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https://tr.sputniknews.com/20211022/biden-tedarik-zincirindeki-sikintinin-giderilmesi-icin-ulusal-muhafizlari-goreve-cagirabilirim-1050071446.html
Biden: Tedarik zincirindeki sıkıntının giderilmesi için Ulusal Muhafızları göreve çağırabilirim
Biden: Tedarik zincirindeki sıkıntının giderilmesi için Ulusal Muhafızları göreve çağırabilirim
ABD Başkanı Joe Biden, tedarik zincirinde son dönemde yaşanan sıkıntıları gidermek için gerekirse Ulusal Muhafız güçlerini göreve çağırabileceğini açıkladı. 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T05:15+0300
2021-10-22T05:15+0300
dünya
abd
joe biden
abd ulusal muhafızlar
tedarik
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Biden, CNN'in düzenlediği forumda halkın ve sunucu Anderson Cooper'ın sorularını yanıtladı.Ağırlıklı olarak iç politika ve ekonomi başlıklarının konuşulduğu forumda Biden, altyapı paketi konusunda kısa sürede Kongrenin anlaşmaya varmasını beklediğini kaydetti.Benzin fiyatlarında düşüş için 2022'yi işaret ettiKendisi için bugüne kadar en zor yasa tasarısının silah düzenlemesi olduğunu anlatan Biden, sunucu Cooper'a dönerek, "Biliyorsun, 370 yıldır Senatodayım." ifadesini kullandı.Cooper'ın "Tedarik zincirindeki sıkıntıları gidermek için Ulusal Muhafızları göreve çağırmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise Biden, "Evet kesinlikle, kesinlikle bunu yaparım. Tır şoförlerinin sayısını artıramazsak, bunu yapacağım." yanıtını verdi.Biden, birçok ekonomi uzmanının aksine enflasyonun uzun süre artmaya devam edeceğini düşünmediğini belirterek, "Benzin fiyatlarında bu yıl düşüş beklenmiyor. 2022'de bunu bekleyebiliriz." dedi.Çin'e Tayvan mesajıBiden, Çin'in Tayvan'a girmesi durumunda ABD'nin Tayvan'ı savunup savunmayacağının sorulması üzerine ise "Tabii ki de savunacağız, bu konuda verilmiş sözümüz var." cevabını verdi.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile sıklıkla görüştüğünü vurgulayan Biden, "Çin ile soğuk savaş peşinde değiliz." diye konuştu.
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abd, joe biden, abd ulusal muhafızlar, tedarik

Biden: Tedarik zincirindeki sıkıntının giderilmesi için Ulusal Muhafızları göreve çağırabilirim

05:15 22.10.2021
© REUTERS / LEAH MILLISABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© REUTERS / LEAH MILLIS
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ABD Başkanı Joe Biden, tedarik zincirinde son dönemde yaşanan sıkıntıları gidermek için gerekirse Ulusal Muhafız güçlerini göreve çağırabileceğini açıkladı.
Biden, CNN'in düzenlediği forumda halkın ve sunucu Anderson Cooper'ın sorularını yanıtladı.
Ağırlıklı olarak iç politika ve ekonomi başlıklarının konuşulduğu forumda Biden, altyapı paketi konusunda kısa sürede Kongrenin anlaşmaya varmasını beklediğini kaydetti.

Benzin fiyatlarında düşüş için 2022'yi işaret etti

Kendisi için bugüne kadar en zor yasa tasarısının silah düzenlemesi olduğunu anlatan Biden, sunucu Cooper'a dönerek, "Biliyorsun, 370 yıldır Senatodayım." ifadesini kullandı.
Cooper'ın "Tedarik zincirindeki sıkıntıları gidermek için Ulusal Muhafızları göreve çağırmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise Biden, "Evet kesinlikle, kesinlikle bunu yaparım. Tır şoförlerinin sayısını artıramazsak, bunu yapacağım." yanıtını verdi.
Biden, birçok ekonomi uzmanının aksine enflasyonun uzun süre artmaya devam edeceğini düşünmediğini belirterek, "Benzin fiyatlarında bu yıl düşüş beklenmiyor. 2022'de bunu bekleyebiliriz." dedi.

Çin'e Tayvan mesajı

Biden, Çin'in Tayvan'a girmesi durumunda ABD'nin Tayvan'ı savunup savunmayacağının sorulması üzerine ise "Tabii ki de savunacağız, bu konuda verilmiş sözümüz var." cevabını verdi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile sıklıkla görüştüğünü vurgulayan Biden, "Çin ile soğuk savaş peşinde değiliz." diye konuştu.
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