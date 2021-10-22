https://tr.sputniknews.com/20211022/binali-yildirima-post-hediye-edildi-1050085815.html

Binali Yıldırım’a post hediye edildi

Binali Yıldırım’a post hediye edildi

Sivas'ta ziyaretlerde bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a, üzerinde "Bir dost bir post yeter bana" yazılı koyun postu hediye edildi. 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T15:19+0300

2021-10-22T15:19+0300

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yaşam

ak parti

sivas

binali yıldırım

koyun

ziyaret

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sivas Valiliği ve Sivas Belediye Başkanlığı’nı ziyaret etti. Valilik girişinde çiçeklerle karşılanan Yıldırım, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Salih Ayhan ile görüştü.Ayhan burada Yıldırım’a kemik saplı Sivas bıçağı hediye etti. Yıldırım ardından Sivas Belediye Başkanlığına geçerek Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in misafiri oldu.Yıldırım burada kendisini çiçekle karşılayan kız çocuğunu kucağına aldı. Bilgin, Yıldırım'a üzerinde Arapça ve Türkçe “Bir dost bir post yeter bana” yazan koyun postu ve üzerinde adı yazılı Sivasspor forması hediye etti.

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ak parti, sivas, binali yıldırım, koyun, ziyaret