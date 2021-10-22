https://tr.sputniknews.com/20211022/dogu-anadoluda-pazartesiden-itibaren-kar-bekleniyor-hava-sicakligi-10-derece-dusecek-1050097829.html

Doğu Anadolu’da Pazartesi’den itibaren kar bekleniyor: Hava sıcaklığı 10 derece düşecek

Doğu Anadolu’da Pazartesi’den itibaren kar bekleniyor: Hava sıcaklığı 10 derece düşecek

Doğu Anadolu Bölgesinde önümüzdeki pazartesi gününden itibaren kar yağışı beklenirken hava sıcaklığının 6 ila 10 derece düşeceği belirtildi. 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T21:57+0300

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2021-10-22T21:57+0300

türkiye

kar yağışı

doğu anadolu

meteoroloji

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; hava sıcaklıklarının Pazartesi gününden başlayarak bölgede 6 ila 10 derece düşmesi ve önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor.25.10.2021 tarihi saat 06.00’dan 27.10.2021 saat 06.00’a kadar, Erzincan genelinde karla karışık yağmur ve kar ile yer yer yağmur şeklinde yağış beklenmekte.Kuvvetli meteorolojik hadiselerin meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

türkiye

doğu anadolu

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kar yağışı, doğu anadolu, meteoroloji