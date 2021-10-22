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FSB, Stavropol’da terör saldırısı planlayan IŞİD militanını yakaladı
FSB, Stavropol’da terör saldırısı planlayan IŞİD militanını yakaladı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), el yapımı patlayıcıyla bir ulaşım altyapısında terör saldırısı gerçekleştirmeyi planlayan IŞİD militanını Stavropol’da... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
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2021-10-22T11:04+0300
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FSB’nin açıklamasında, “Bir IŞİD üyesinin, Stavropol bölgesindeki bir ulaşım altyapısında el yapımı patlayıcı düzeneği ile terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadeleri kullandı.Yakalanan teröristin evinde bomba yapımında kullanılacak patlayıcılar ve zarar verici başka maddeler ele geçirildi.FSB iki yıldır Rusya’da yaklaşık 80 terör saldırısını önledi.
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rusya, işid, bomba, stavropol, fsb, terörizm

FSB, Stavropol’da terör saldırısı planlayan IŞİD militanını yakaladı

11:04 22.10.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© Sputnik
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), el yapımı patlayıcıyla bir ulaşım altyapısında terör saldırısı gerçekleştirmeyi planlayan IŞİD militanını Stavropol’da yakaladı.
FSB’nin açıklamasında, “Bir IŞİD üyesinin, Stavropol bölgesindeki bir ulaşım altyapısında el yapımı patlayıcı düzeneği ile terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadeleri kullandı.

Yakalanan teröristin evinde bomba yapımında kullanılacak patlayıcılar ve zarar verici başka maddeler ele geçirildi.
FSB iki yıldır Rusya’da yaklaşık 80 terör saldırısını önledi.
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