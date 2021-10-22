https://tr.sputniknews.com/20211022/hazine-ve-maliye-bakan-yardimcisi-akaryakitta-vazgecilen-gelir-yil-sonunda-585-milyara-ulasacak-1050091840.html
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı: Akaryakıtta vazgeçilen gelir, yıl sonunda 58.5 milyara ulaşacak
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı: Akaryakıtta vazgeçilen gelir, yıl sonunda 58.5 milyara ulaşacak
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, akaryakıtta 15 Eylül'e kadar Bakanlığın 37.4 milyar TL gelirden feragat ettiğini, bu feragatin yıl sonunda... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T18:15+0300
2021-10-22T18:15+0300
2021-10-22T18:15+0300
ekonomi
akaryakıt
merkez bankası
enerji
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
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İstanbul Ataşehir'de Ekonomi Buluşmaları etkinliğine katılan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, akaryakıtta 2021 yılı 15 Eylül'e kadar bakanlığın 37.4 milyar TL gelirden feragat ettiğini, bu feragatin yıl sonunda 58.5 milyar TL’ye ulaşması tahmin edildiğini söyledi.Nebati, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını da değerlendirdi ve şunları kaydetti:
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akaryakıt, merkez bankası, enerji, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı: Akaryakıtta vazgeçilen gelir, yıl sonunda 58.5 milyara ulaşacak
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, akaryakıtta 15 Eylül'e kadar Bakanlığın 37.4 milyar TL gelirden feragat ettiğini, bu feragatin yıl sonunda 58.5 milyar TL’ye ulaşmasının tahmin edildiğini söyledi.
İstanbul Ataşehir'de Ekonomi Buluşmaları etkinliğine katılan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, akaryakıtta 2021 yılı 15 Eylül'e kadar bakanlığın 37.4 milyar TL gelirden feragat ettiğini, bu feragatin yıl sonunda 58.5 milyar TL’ye ulaşması tahmin edildiğini söyledi.
Nebati, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını da
değerlendirdi ve şunları kaydetti:
"İhracatımızdaki güçlü artış sayesinde yıllıklandırılmış cari işlemler dengesinde iyileşme devam ediyor ve bu da hiç kuşkusuz fiyat istikrarı hedefi için çok önemli bir husustur. Ayrıca fiyat istikrarının oluşabilmesi için Merkez Bankası’nın makroihtiyati politika adımlarının olumlu etkileri de görülmektedir. Bu çerçevede, Merkez Bankası uzunca bir süredir uyguladığı sıkı parasal duruşun ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başladığını gördüğünden, reel sektörün bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için gerektiği gibi faiz indirimine gitmiş ve böylece sektörün önündeki finansman sorununun çözümüne katkıda bulunacak adımlar atmıştır."