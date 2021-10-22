Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı: Akaryakıtta vazgeçilen gelir, yıl sonunda 58.5 milyara ulaşacak

"İhracatımızdaki güçlü artış sayesinde yıllıklandırılmış cari işlemler dengesinde iyileşme devam ediyor ve bu da hiç kuşkusuz fiyat istikrarı hedefi için çok önemli bir husustur. Ayrıca fiyat istikrarının oluşabilmesi için Merkez Bankası’nın makroihtiyati politika adımlarının olumlu etkileri de görülmektedir. Bu çerçevede, Merkez Bankası uzunca bir süredir uyguladığı sıkı parasal duruşun ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başladığını gördüğünden, reel sektörün bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için gerektiği gibi faiz indirimine gitmiş ve böylece sektörün önündeki finansman sorununun çözümüne katkıda bulunacak adımlar atmıştır."