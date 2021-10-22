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https://tr.sputniknews.com/20211022/jpmorgan-goldman-sachs-ve-barclays-merkez-bankasinin-faiz-indirimine-devam-edecegini-ongoruyor-1050077299.html
JPMorgan, Goldman Sachs ve Barclays, Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edeceğini öngörüyor
JPMorgan, Goldman Sachs ve Barclays, Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edeceğini öngörüyor
ABD merkezli çok uluslu yatırım bankaları JPMorgan, Goldman Sachs ve İngiltere merkezli Barclays, Merkez Bankası'nın dünkü faiz indirimi hamlesinden sonra yeni... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T12:04+0300
2021-10-22T12:04+0300
ekonomi
goldman sachs
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
faiz indirimi
barclay's
dolar
jpmorgan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyondaki yükselişe ve TL'deki değer kaybına rağmen istediği faiz indirimlerine eylül ayında başlayan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Baknası (TCMB), dün indirimlere beklentilerin ötesinde 200 baz puan ile devam etti.ABD’li yatırım Bankası JPMorgan TCMB’nin kasım ayında faizleri 100 baz puan daha düşüreceği tahmininde bulundu ve enflasyon tahminini sert şekilde yükseltti.Sözcü'nün aktardığına göre JPMorgan‘dan Yarkin Cebeci müşterilere notunda, "Önden yüklemeli bu tür bir gevşeme, enflasyonu hızlı şekilde düşürmenin bir politika önceliği olmadığını gösteriyor" dedi.Cebeci, "Bu adımın fiyat baskılarını artıracağından endişe ediyoruz; bu yıl için enflasyon tahminimizi yüzde 19.9’a, 2022 için ise yüzde 16.4’e revize ediyoruz" dedi. JPMorgan, daha önce enflasyonun 2021 sonunda yüzde 16.7 olmasını bekliyordu.Goldman Sachs ve Barclays da Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini yıl sonunda yüzde 15’e indirene kadar faiz indirimlerine devam edeceği, bundan sonra indirimlere ara vereceği tahmininde bulundu.TCMB’nin politika faizini önce 50 baz puan düşürmesini ve iki tane 25 baz puanlık indirim yapmasını öngören Goldman Sachs, yüksek enflasyon göz önüne alındığında bunun bir hata olacağına dikkat çekti.Barclays’den Ercan Ergüzel, "2022’ye baktığımızda, yukarı yönlü risklerle birlikte faizlerin yüzde 15’te sabit kalacağını tahmin ediyoruz” dedi.nüyoruz… Bu olguyu ve enflasyonun resmi hedefin 4 katı olduğunu göz önüne aldığımızda, birincil sorunun enflasyon olduğunu ve faizlerin artması gerektiğini düşünmeye devam ediyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın enflasyondaki yükselişe ve TL’deki değer kaybına rağmen istediği faiz indirimlerine Eylül’de başlayan TCMB, dün indirimlere beklentilerin ötesinde 200 baz puan ile devam etti.'18 Kasım'da tek seferlik indirim'Barclays, TCMB’nin yüzde 15’te durmadan önce önden yüklemeli olarak indirimlere devam edeceğini, ancak bunun 18 Kasım’daki toplantıda tek seferde yapılacağını öngördü.Barclays’den Ercan Ergüzel, “2022’ye baktığımızda, yukarı yönlü risklerle birlikte faizlerin yüzde 15’te sabit kalacağını tahmin ediyoruz” dedi.Barclays ayrıca Türkiye’de enflasyonun yıl sonunda yüzde 15.5 olacağını öngördü ve 2021 yıl sonu dolar/TL tahminini 9.7 olarak teyit etti.
https://tr.sputniknews.com/20211022/dolar-rekor-tazeledi-952-seviyesinin-uzerini-gordu-1050072906.html
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goldman sachs, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), faiz indirimi, barclay's, dolar, jpmorgan

JPMorgan, Goldman Sachs ve Barclays, Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edeceğini öngörüyor

12:04 22.10.2021
© REUTERS / Dado RuvicTL-Dolar
TL-Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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ABD merkezli çok uluslu yatırım bankaları JPMorgan, Goldman Sachs ve İngiltere merkezli Barclays, Merkez Bankası'nın dünkü faiz indirimi hamlesinden sonra yeni tahminler açıkladı. Üç banka da yıl sonuna kadar Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edeceğini öngördü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyondaki yükselişe ve TL'deki değer kaybına rağmen istediği faiz indirimlerine eylül ayında başlayan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Baknası (TCMB), dün indirimlere beklentilerin ötesinde 200 baz puan ile devam etti.
ABD’li yatırım Bankası JPMorgan TCMB’nin kasım ayında faizleri 100 baz puan daha düşüreceği tahmininde bulundu ve enflasyon tahminini sert şekilde yükseltti.
Sözcü'nün aktardığına göre JPMorgan‘dan Yarkin Cebeci müşterilere notunda, "Önden yüklemeli bu tür bir gevşeme, enflasyonu hızlı şekilde düşürmenin bir politika önceliği olmadığını gösteriyor" dedi.
Cebeci, "Bu adımın fiyat baskılarını artıracağından endişe ediyoruz; bu yıl için enflasyon tahminimizi yüzde 19.9’a, 2022 için ise yüzde 16.4’e revize ediyoruz" dedi. JPMorgan, daha önce enflasyonun 2021 sonunda yüzde 16.7 olmasını bekliyordu.
Goldman Sachs ve Barclays da Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini yıl sonunda yüzde 15’e indirene kadar faiz indirimlerine devam edeceği, bundan sonra indirimlere ara vereceği tahmininde bulundu.
TCMB’nin politika faizini önce 50 baz puan düşürmesini ve iki tane 25 baz puanlık indirim yapmasını öngören Goldman Sachs, yüksek enflasyon göz önüne alındığında bunun bir hata olacağına dikkat çekti.
Barclays’den Ercan Ergüzel, "2022’ye baktığımızda, yukarı yönlü risklerle birlikte faizlerin yüzde 15’te sabit kalacağını tahmin ediyoruz” dedi.nüyoruz… Bu olguyu ve enflasyonun resmi hedefin 4 katı olduğunu göz önüne aldığımızda, birincil sorunun enflasyon olduğunu ve faizlerin artması gerektiğini düşünmeye devam ediyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın enflasyondaki yükselişe ve TL’deki değer kaybına rağmen istediği faiz indirimlerine Eylül’de başlayan TCMB, dün indirimlere beklentilerin ötesinde 200 baz puan ile devam etti.

'18 Kasım'da tek seferlik indirim'

Barclays, TCMB’nin yüzde 15’te durmadan önce önden yüklemeli olarak indirimlere devam edeceğini, ancak bunun 18 Kasım’daki toplantıda tek seferde yapılacağını öngördü.
Barclays’den Ercan Ergüzel, “2022’ye baktığımızda, yukarı yönlü risklerle birlikte faizlerin yüzde 15’te sabit kalacağını tahmin ediyoruz” dedi.
Barclays ayrıca Türkiye’de enflasyonun yıl sonunda yüzde 15.5 olacağını öngördü ve 2021 yıl sonu dolar/TL tahminini 9.7 olarak teyit etti.
dolar, tl - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
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