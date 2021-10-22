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Kediler için koronavirüs aşısı geliştirildi
Kediler için koronavirüs aşısı geliştirildi
Kazakistan’da kediler için koronavirüs aşısı geliştirildi. Söz konusu aşının, kediler üzerinde denemesinin yapıldığı belirtildi. 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T23:29+0300
2021-10-22T23:29+0300
koronavirüs
kazakistan
kedi
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Kazakistan’da kediler için koronavirüs aşısı geliştirildi.Ulusal Tarım Araştırma Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Aşı Merkezi tarafından kediler için geliştirilen NARUVAX-C19 (pets) alt ünite aşısı, başkent Nur Sultan’da düzenlenen Uluslararası Tarım Fuarı’nda tanıtıldı.Tanıtım töreninde yapılan açıklamada, bazı evcil hayvanlarda ve özellikle kedilerde Covid-19 riskinin yüksek olduğu ve bu hayvanların virüsün mutasyonuna sebep olabilecek potansiyeli bulunduğu belirtildi.Söz konusu aşının kediler üzerinde denemesinin yapıldığı aktarılan açıklamada, "Tamamen güvenli olduğu ve Covid-19’a karşı koruma sağladığı tespit edildi. Bu aşı sayesinde hayvanlarımızı virüsten koruyabileceğimizi umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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Kediler için koronavirüs aşısı geliştirildi

23:29 22.10.2021
© DHAUlusal Tarım Araştırma Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Aşı Merkezi tarafından kediler için geliştirilen NARUVAX-C19 (pets) koronavirüs aşısı
Ulusal Tarım Araştırma Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Aşı Merkezi tarafından kediler için geliştirilen NARUVAX-C19 (pets) koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© DHA
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Kazakistan’da kediler için koronavirüs aşısı geliştirildi. Söz konusu aşının, kediler üzerinde denemesinin yapıldığı belirtildi.
Kazakistan’da kediler için koronavirüs aşısı geliştirildi.
Ulusal Tarım Araştırma Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Aşı Merkezi tarafından kediler için geliştirilen NARUVAX-C19 (pets) alt ünite aşısı, başkent Nur Sultan’da düzenlenen Uluslararası Tarım Fuarı’nda tanıtıldı.
Tanıtım töreninde yapılan açıklamada, bazı evcil hayvanlarda ve özellikle kedilerde Covid-19 riskinin yüksek olduğu ve bu hayvanların virüsün mutasyonuna sebep olabilecek potansiyeli bulunduğu belirtildi.
Söz konusu aşının kediler üzerinde denemesinin yapıldığı aktarılan açıklamada, "Tamamen güvenli olduğu ve Covid-19’a karşı koruma sağladığı tespit edildi. Bu aşı sayesinde hayvanlarımızı virüsten koruyabileceğimizi umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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