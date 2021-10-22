https://tr.sputniknews.com/20211022/kediler-icin-koronavirus-asisi-gelistirildi-1050100195.html

Kediler için koronavirüs aşısı geliştirildi

Kediler için koronavirüs aşısı geliştirildi

Kazakistan’da kediler için koronavirüs aşısı geliştirildi. Söz konusu aşının, kediler üzerinde denemesinin yapıldığı belirtildi. 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T23:29+0300

2021-10-22T23:29+0300

2021-10-22T23:29+0300

koronavirüs

kazakistan

kedi

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Kazakistan’da kediler için koronavirüs aşısı geliştirildi.Ulusal Tarım Araştırma Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Aşı Merkezi tarafından kediler için geliştirilen NARUVAX-C19 (pets) alt ünite aşısı, başkent Nur Sultan’da düzenlenen Uluslararası Tarım Fuarı’nda tanıtıldı.Tanıtım töreninde yapılan açıklamada, bazı evcil hayvanlarda ve özellikle kedilerde Covid-19 riskinin yüksek olduğu ve bu hayvanların virüsün mutasyonuna sebep olabilecek potansiyeli bulunduğu belirtildi.Söz konusu aşının kediler üzerinde denemesinin yapıldığı aktarılan açıklamada, "Tamamen güvenli olduğu ve Covid-19’a karşı koruma sağladığı tespit edildi. Bu aşı sayesinde hayvanlarımızı virüsten koruyabileceğimizi umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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kazakistan, kedi