Kazakistan’da kediler için koronavirüs aşısı geliştirildi.Ulusal Tarım Araştırma Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Aşı Merkezi tarafından kediler için geliştirilen NARUVAX-C19 (pets) alt ünite aşısı, başkent Nur Sultan’da düzenlenen Uluslararası Tarım Fuarı’nda tanıtıldı.Tanıtım töreninde yapılan açıklamada, bazı evcil hayvanlarda ve özellikle kedilerde Covid-19 riskinin yüksek olduğu ve bu hayvanların virüsün mutasyonuna sebep olabilecek potansiyeli bulunduğu belirtildi.Söz konusu aşının kediler üzerinde denemesinin yapıldığı aktarılan açıklamada, "Tamamen güvenli olduğu ve Covid-19’a karşı koruma sağladığı tespit edildi. Bu aşı sayesinde hayvanlarımızı virüsten koruyabileceğimizi umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Kazakistan’da kediler için koronavirüs aşısı geliştirildi. Söz konusu aşının, kediler üzerinde denemesinin yapıldığı belirtildi.
Kazakistan’da kediler için koronavirüs aşısı geliştirildi.
Ulusal Tarım Araştırma Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Aşı Merkezi tarafından kediler için geliştirilen NARUVAX-C19 (pets) alt ünite aşısı, başkent Nur Sultan’da düzenlenen Uluslararası Tarım Fuarı’nda tanıtıldı.
Tanıtım töreninde yapılan açıklamada, bazı evcil hayvanlarda ve özellikle kedilerde Covid-19 riskinin yüksek olduğu ve bu hayvanların virüsün mutasyonuna sebep olabilecek potansiyeli bulunduğu belirtildi.
Söz konusu aşının kediler üzerinde denemesinin yapıldığı aktarılan açıklamada, "Tamamen güvenli olduğu ve Covid-19’a karşı koruma sağladığı tespit edildi. Bu aşı sayesinde hayvanlarımızı virüsten koruyabileceğimizi umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.