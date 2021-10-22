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Lazio ırkçılıktan vazgeçmiyor: Olimpik Marsilya, Lazio tribünlerinden yapılan tezahüratları kınadı
Lazio ırkçılıktan vazgeçmiyor: Olimpik Marsilya, Lazio tribünlerinden yapılan tezahüratları kınadı
Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Olimpik Marsilya, İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Lazio ile dün akşam yaptığı maçta, Senegalli forvet oyuncusu... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T14:46+0300
2021-10-22T14:46+0300
spor
fransa
lazio
faşist
tezahürat
olympique marsilya futbol takımı
ırkçı hareket
italya 1. futbol ligi (serie a)
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Galatasaray'ın da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda dün akşam oynanan ve golsüz beraberlikle sonuçlanan Lazio-Olimpik Marsilya maçına dair ırkçı tezahürat tartışması gündem oldu.Fransız ekibi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Senegalli forvet oyuncusu Bamba Dieng’e yönelik ev sahibi takım tribünlerinden yapıldığı iddia edilen ırkçı ve ayrımcı tezahüratları şiddetle kınadı.Marsilya, UEFA'nın da bu ciddi suçlamaları doğrulaması halinde yasal yollara başvurma hakkını saklı tuttuğunu belirtti.İtalyan basınına, Fransız basınından yansıyan bilgilere göre, maçın 61. dakikasında oyuna giren Bamba Dieng'e ırkçı ulumalarda bulunuldu.Corriere dello Sport'un haberinde de, gazetecilerin olduğu basın tribününden ırkçı tezahüratların duyulduğu, buna karşın Olimpik Marsilya'nın Arjantinli teknik direktörü Jorge Sampaoli, maçın ardından yapılan basın toplantısında böyle bir tezahürat duymadığını aktardığı belirtildi.Fransız takımının temsilcilerinin, ırkçı tezahüratlarla ilgili maçın kasetlerine yeniden bakacağı kaydedildi.Öte yandan, taraftarlarının ve bazı kulüp çalışanlarının karıştığı ırkçılık ve faşizmi çağrıştıran imgeler İtalyan ekibi Lazio’nun başını ağrıtmaya devam ediyor.Mavi-beyazlı kulübün, geçen hafta sonu Serie A’da oynadığı ve 3-1 kazandığı Inter maçının ardından kulübün simgesi olan kartalı statta gezdiren İspanyol bakıcısı Juan Bernabe’nin 'Roma selamı' olarak da bilinen sağ elin dikine yatay kaldırılmasıyla verilen faşist selamından vermesi kamuoyunun tepkisini çekti.2010’dan beri kartalın bakıcısı olan Bernabe’nin görevi, kulüp kararıyla hafta başında askıya alındı. Bernabe ise İtalyan basınına yaptığı açıklamada, yaşananlardan dolayı üzüntü duyduğunu, faşist değil sağcı olduğunu ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20210326/lazio-kulubune-kovid-19-protokolunu-ihlalden-150-bin-euro-ceza-1044128262.html
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fransa, lazio, faşist, tezahürat, olympique marsilya futbol takımı, ırkçı hareket, italya 1. futbol ligi (serie a)

Lazio ırkçılıktan vazgeçmiyor: Olimpik Marsilya, Lazio tribünlerinden yapılan tezahüratları kınadı

14:46 22.10.2021
© TwitterLazio ve Inter taraftarlarının 'Mussolini'ye övgü' pankartına soruşturma
Lazio ve Inter taraftarlarının 'Mussolini'ye övgü' pankartına soruşturma - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© Twitter
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Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Olimpik Marsilya, İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Lazio ile dün akşam yaptığı maçta, Senegalli forvet oyuncusu Bamba Dieng’e yönelik ev sahibi takım tribünlerinden yapıldığı iddia edilen ırkçı ve ayrımcı tezahüratları şiddetle kınadı.
Galatasaray'ın da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda dün akşam oynanan ve golsüz beraberlikle sonuçlanan Lazio-Olimpik Marsilya maçına dair ırkçı tezahürat tartışması gündem oldu.
Fransız ekibi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Senegalli forvet oyuncusu Bamba Dieng’e yönelik ev sahibi takım tribünlerinden yapıldığı iddia edilen ırkçı ve ayrımcı tezahüratları şiddetle kınadı.
Marsilya, UEFA'nın da bu ciddi suçlamaları doğrulaması halinde yasal yollara başvurma hakkını saklı tuttuğunu belirtti.
İtalyan basınına, Fransız basınından yansıyan bilgilere göre, maçın 61. dakikasında oyuna giren Bamba Dieng'e ırkçı ulumalarda bulunuldu.
Corriere dello Sport'un haberinde de, gazetecilerin olduğu basın tribününden ırkçı tezahüratların duyulduğu, buna karşın Olimpik Marsilya'nın Arjantinli teknik direktörü Jorge Sampaoli, maçın ardından yapılan basın toplantısında böyle bir tezahürat duymadığını aktardığı belirtildi.
Fransız takımının temsilcilerinin, ırkçı tezahüratlarla ilgili maçın kasetlerine yeniden bakacağı kaydedildi.
Öte yandan, taraftarlarının ve bazı kulüp çalışanlarının karıştığı ırkçılık ve faşizmi çağrıştıran imgeler İtalyan ekibi Lazio’nun başını ağrıtmaya devam ediyor.
Mavi-beyazlı kulübün, geçen hafta sonu Serie A’da oynadığı ve 3-1 kazandığı Inter maçının ardından kulübün simgesi olan kartalı statta gezdiren İspanyol bakıcısı Juan Bernabe’nin 'Roma selamı' olarak da bilinen sağ elin dikine yatay kaldırılmasıyla verilen faşist selamından vermesi kamuoyunun tepkisini çekti.
2010’dan beri kartalın bakıcısı olan Bernabe’nin görevi, kulüp kararıyla hafta başında askıya alındı. Bernabe ise İtalyan basınına yaptığı açıklamada, yaşananlardan dolayı üzüntü duyduğunu, faşist değil sağcı olduğunu ifade etti.

Lazio tribünleri - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2021
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