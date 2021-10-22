https://tr.sputniknews.com/20211022/moldova-enerji-alaninda-olaganustu-hal-ilan-edecek-1050086846.html

Moldova, enerji alanında olağanüstü hal ilan edecek

Moldova, enerji alanında olağanüstü hal ilan edecek

Gazprom'la 30 Eylül'de sona eren anlaşmanın uzatılması konusunda henüz mutabakat sağlayamayan Moldova'da hükümet, enerji alanında olağanüstü hal kararı aldı. 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T15:55+0300

2021-10-22T15:55+0300

2021-10-22T16:00+0300

moldova

dünya

gazprom

olağanüstü hal

gaz

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Gazprom'la 30 Eylül'de sona eren anlaşmanın uzatılması konusunda henüz mutabakat sağlayamayan Moldova'da hükümet, enerji alanında olağanüstü hal kararı aldı.Basın toplantısı düzenleyen Gavrilitsa, "Olağanüstü hal, gazın yetmemesi ve ülkenin gaz sistemindeki basıncın düşmesi nedeniyle ilan ediliyor. Bundan dolayı bugün bakanlar kurulu toplanacak ve daha sonra olağanüstü hal kararının yürürlüğe koyulmasını talep etmek için parlamentoya geleceğim" dedi.Başbakan Yardımcısı Mihay Popşoy, parlamentonun enerji krizinin yönetilmesinde hükümetin elini güçlendirmek için olağanüstü hal kararını destekleyeceğini belirtti.Moldova ve Rusya arasında 2008 yılında imzalanan sözleşmenin süresi 30 Eylül'de sona ermiş ve taraflar Ekim sonuna kadar geçici bir uzatma yapılması konusunda mutabakat sağlamıştı. Ancak mutabakatın Moldova'nın ihtiyaç duyduğu gaz miktarının sadece yüzde 65'inin sevkiyatını öngörmesi nedeniyle ülkedeki gaz yetersiz kalıyor.13 Ekim'de Moldova'da gazın yetersiz olması nedeniyle teyakkuz rejimi ilan edilmişti. Gaz tasarrufu için önlemler alınan ülkede, termik elektrik santralleri de dahil bazı enerji firmaları kısmen mazot ve kömüre geçiş yapmıştı.Gazprom ile Moldavagaz arasında 2020 yazında yeni sözleşmeye için başlatılan müzakereler hala devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20211001/moldova-gazprom-ile-dogalgaz-tedarik-sozlesmesini-bir-ay-daha-uzatti-1049413002.html

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moldova, gazprom, olağanüstü hal, gaz