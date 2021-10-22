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https://tr.sputniknews.com/20211022/nevsehirde-voleybol-oynarken-fenalasan-ogrenci-yasamini-yitirdi-1050091103.html
Nevşehir'de voleybol oynarken fenalaşan öğrenci yaşamını yitirdi
Nevşehir'de voleybol oynarken fenalaşan öğrenci yaşamını yitirdi
Nevşehir'de okul bahçesinde voleybol oynarken fenalaşan lise öğrencisi hayatını kaybetti. 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T17:43+0300
2021-10-22T17:43+0300
2021-10-22T17:43+0300
yaşam
nevşehir
öğrenci
cenaze
anadolu lisesi
genç
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Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Yasin Özcan, arkadaşlarıyla okul bahçesinde voleybol oynadığı sırada rahatsızlandı.Haber verilmesinin ardından okula gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Özcan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Özcan için Gülşehir ilçesindeki Kurşunlu Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.Ailesi, yakınları ve bazı sınıf arkadaşlarının saf tuttuğu cenaze namazının ardından Özcan'ın cenazesi, Gülşehir Asri Mezarlığı'na defnedildi.
https://tr.sputniknews.com/20210825/bursada-zeytinlikte-15-yasinda-bir-cocugun-cesedi-bulundu-1048311192.html
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nevşehir, öğrenci, cenaze, anadolu lisesi, genç
Nevşehir'de voleybol oynarken fenalaşan öğrenci yaşamını yitirdi
Nevşehir'de okul bahçesinde voleybol oynarken fenalaşan lise öğrencisi hayatını kaybetti.
Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi
Yasin Özcan, arkadaşlarıyla okul bahçesinde voleybol oynadığı sırada rahatsızlandı.
Haber verilmesinin ardından okula gelen
ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Özcan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Özcan için Gülşehir ilçesindeki Kurşunlu Camisi'nde ikindi vakti
cenaze töreni düzenlendi.
Ailesi, yakınları ve bazı sınıf arkadaşlarının saf tuttuğu cenaze namazının ardından Özcan'ın cenazesi, Gülşehir Asri Mezarlığı'na defnedildi.