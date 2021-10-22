https://tr.sputniknews.com/20211022/nevsehirde-voleybol-oynarken-fenalasan-ogrenci-yasamini-yitirdi-1050091103.html

Nevşehir'de voleybol oynarken fenalaşan öğrenci yaşamını yitirdi

Nevşehir'de voleybol oynarken fenalaşan öğrenci yaşamını yitirdi

Nevşehir'de okul bahçesinde voleybol oynarken fenalaşan lise öğrencisi hayatını kaybetti. 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T17:43+0300

2021-10-22T17:43+0300

2021-10-22T17:43+0300

yaşam

nevşehir

öğrenci

cenaze

anadolu lisesi

genç

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Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Yasin Özcan, arkadaşlarıyla okul bahçesinde voleybol oynadığı sırada rahatsızlandı.Haber verilmesinin ardından okula gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Özcan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Özcan için Gülşehir ilçesindeki Kurşunlu Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.Ailesi, yakınları ve bazı sınıf arkadaşlarının saf tuttuğu cenaze namazının ardından Özcan'ın cenazesi, Gülşehir Asri Mezarlığı'na defnedildi.

https://tr.sputniknews.com/20210825/bursada-zeytinlikte-15-yasinda-bir-cocugun-cesedi-bulundu-1048311192.html

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nevşehir, öğrenci, cenaze, anadolu lisesi, genç