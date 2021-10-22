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https://tr.sputniknews.com/20211022/oyuncu-kemal-kurucay-hayatini-kaybetti-1050094467.html
Oyuncu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti
Oyuncu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti
59 yaşındaki oyuncu Kemal Kuruçay, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T19:44+0300
2021-10-22T19:44+0300
2021-10-22T19:44+0300
yaşam
türkiye
film
dizi
oyuncu
kemal kuruçay
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Birçok dizi ve filmde yer alan oyuncu Kemal Kuruçay, hayatını kaybetti. Kuruçay'ın vefatını oyuncu Nedim Saban Twitter hesabından duyurdu.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, film, dizi, oyuncu, kemal kuruçay
Oyuncu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti
59 yaşındaki oyuncu Kemal Kuruçay, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Birçok dizi ve filmde yer alan oyuncu Kemal Kuruçay, hayatını kaybetti.
Kuruçay'ın vefatını oyuncu Nedim Saban Twitter hesabından duyurdu.