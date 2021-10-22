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Oyuncu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti
Oyuncu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti
59 yaşındaki oyuncu Kemal Kuruçay, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T19:44+0300
2021-10-22T19:44+0300
yaşam
türkiye
film
dizi
oyuncu
kemal kuruçay
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Birçok dizi ve filmde yer alan oyuncu Kemal Kuruçay, hayatını kaybetti. Kuruçay'ın vefatını oyuncu Nedim Saban Twitter hesabından duyurdu.
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türkiye, film, dizi, oyuncu, kemal kuruçay

Oyuncu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti

19:44 22.10.2021
© AAKemal Kuruçay
Kemal Kuruçay - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© AA
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59 yaşındaki oyuncu Kemal Kuruçay, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Birçok dizi ve filmde yer alan oyuncu Kemal Kuruçay, hayatını kaybetti.
Kuruçay'ın vefatını oyuncu Nedim Saban Twitter hesabından duyurdu.
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