https://tr.sputniknews.com/20211022/rus-ekonomi-uzmani-tl-kurundaki-dusus-ulusal-para-birimleri-uzerinden-yapilan-ticareti-etkilemez-1050093068.html
Rus ekonomi uzmanı: TL kurundaki düşüş, ulusal para birimleri üzerinden yapılan ticareti etkilemez
Rus ekonomi uzmanı: TL kurundaki düşüş, ulusal para birimleri üzerinden yapılan ticareti etkilemez
Rusya’nın Türkiye Ticaret Mümessilliği’nin uzmanı Yarahmedov, Türk Lirası kurundaki düşüşün, Rusya ve Türkiye’nin ulusal para birimi üzerinden yapılan... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T19:05+0300
2021-10-22T19:05+0300
2021-10-22T19:05+0300
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Rusya’nın Türkiye Ticaret Mümessilliği’nin ekonomi uzmanı Alaudin Yarahmedov, Sputnik’e açıklamasında, “Ulusal para birimi üzerinden hesaplaşmalar, ticaret sürecini hızlandırıyor ve bunun sayesinde ticaretin hacmini artırıyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalardan korkmaya gerek yok, çünkü ticari işlemlerimiz lira birikimine yol açmıyor. Lira rezerv değil, sadece transit para birimidir” ifadesini kullandı.Ulusal para birimleri üzerinden işlemlerin, ticari ilişkilerin gelişimi açısından açık üstünlüklerinin olduğunu, iki tarafın da kaybedecek neredeyse hiçbir şeyi olmadığını kaydeden Yarahmedov, “Ulusal para birimi üzerinden ticarette, işlemleri gerçekleştirme hızı daha büyük, çünkü tamamen matematiksel olarak dolar ve euro olsun diğer para birimleriyle işlemler yapılınca ortaya yeni bir katılımcı, bir aracı girmiş oluyor. Bu, para birimini önce bir yana, sonra diğer yana çeviren muhabir banka. Ekonomik kayıplar meydana geliyor, zira aracıya ödeme yapılıyor ve zaman kaybı yaşanıyor” dedi.Rusya ve Türkiye, ikili ticarette ulusal para birimlerinin kullanımını artırmak amacıyla 2019’da bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmanın temel amacı, iki ülke arasındaki ticarette kademeli olarak ulusal para birimlerine (ruble ve lira) geçiş.
https://tr.sputniknews.com/20211022/dolar-rekor-tazeledi-952-seviyesinin-uzerini-gordu-1050072906.html
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Rus ekonomi uzmanı: TL kurundaki düşüş, ulusal para birimleri üzerinden yapılan ticareti etkilemez
Rusya’nın Türkiye Ticaret Mümessilliği’nin uzmanı Yarahmedov, Türk Lirası kurundaki düşüşün, Rusya ve Türkiye’nin ulusal para birimi üzerinden yapılan işlemlere zarar vermeyeceğini belirtti.
Rusya’nın Türkiye Ticaret Mümessilliği’nin ekonomi uzmanı Alaudin Yarahmedov, Sputnik’e açıklamasında, “Ulusal para birimi üzerinden hesaplaşmalar, ticaret sürecini hızlandırıyor ve bunun sayesinde ticaretin hacmini artırıyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalardan korkmaya gerek yok, çünkü ticari işlemlerimiz lira birikimine yol açmıyor. Lira rezerv değil, sadece transit para birimidir” ifadesini kullandı.
Ulusal para birimleri üzerinden işlemlerin, ticari ilişkilerin gelişimi açısından açık üstünlüklerinin olduğunu, iki tarafın da kaybedecek neredeyse hiçbir şeyi olmadığını kaydeden Yarahmedov, “Ulusal para birimi üzerinden ticarette, işlemleri gerçekleştirme hızı daha büyük, çünkü tamamen matematiksel olarak dolar ve euro olsun diğer para birimleriyle işlemler yapılınca ortaya yeni bir katılımcı, bir aracı girmiş oluyor. Bu, para birimini önce bir yana, sonra diğer yana çeviren muhabir banka. Ekonomik kayıplar meydana geliyor, zira aracıya ödeme yapılıyor ve zaman kaybı yaşanıyor” dedi.
Rusya ve Türkiye, ikili ticarette ulusal para birimlerinin kullanımını artırmak amacıyla 2019’da bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmanın temel amacı, iki ülke arasındaki ticarette kademeli olarak ulusal para birimlerine (ruble ve lira) geçiş.