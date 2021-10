https://tr.sputniknews.com/20211022/rusyada-53-milyondan-fazla-kisiye-asinin-ilk-dozu-yapildi-1050081577.html

Rusya’da 53 milyondan fazla kişiye aşının ilk dozu yapıldı

Rusya’da 53 milyondan fazla kişiye aşının ilk dozu yapıldı

Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre ülkede 18 Ocak’tan beri devam eden aşılama süreci boyunca 53 milyon 511 bin 786 kişiye aşının ilk dozu yapıldı. İki aşıyı da yaptıran kişilerin sayısı 49 milyon 161 bin 150’ye ulaştı. Sürü bağışıklığı düzeyi yüzde 45.7 olarak kaydedildi.Rusya’da şu an uygulanmakta olan aşılar arasında yerli Sputnik V, EpiVakKorona, KoviVak ve Sputnik Light aşıları yer alıyor.Vaka ve can kaybında yeni rekorDiğer yandan son günlerde görülen günlük vaka ve can kaybı rekorları bir kez daha yenilendi.Son 24 saatte 37 bin 141 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 8 milyon 168 bin 305’e çıktı. Hayatını kaybedenlerin sayısı da gün içinde bin 64 arttı ve 228 bin 453’e yükseldi.İyileşenlerin sayısı da 25 bin 453 artışla 7 milyon 117 bin 60’a ulaştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Başbakanı Yardımcısı Tatyana Golikova’nın getirdiği öneriyi destekleyerek, 30 Ekim-7 Kasım dönemini ücretli izin haftası ilan etmişti.Rus lider gerekirse izin günlerinin bu süre sonrasında da devam edebileceğini söylemişti.

