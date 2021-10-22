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https://tr.sputniknews.com/20211022/saadet-partisinden-squid-gameli-merkez-bankasi-videosu-1050068070.html
Saadet Partisi’nden Squid Game’li Merkez Bankası videosu
Saadet Partisi’nden Squid Game’li Merkez Bankası videosu
Saadet Partisi Ankara İl Başkanlığı, Merkez Bankası’nın (MB) yeni faiz kararını, Netflix dizisi Squid Game göndermeli bir videoyla eleştirdi. Ekonomi... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T00:41+0300
2021-10-22T00:41+0300
türkiye
saadet partisi
berat albayrak
merkez bankası
ekonomi
faiz
squid game
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Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu (PPK) bugün aldığı kararla politika faizini yüzde 16’ya çekti.Saadet Partisi, Merkez Bankası’nın (MB) bu kararını sosyal medyadan bir videoyla eleştirdi.Saadet Partisi Ankara İl Başkanlığı’nın Twitter üzerinden "Kırmızı ışık, yeşil ışık… Economy Game, ilk oyunuyla karşınızda" ifadeleriyle paylaştığı videoda, görevden alınan Merkez Bankası başkanları Murat Çetinkaya, Murat Uysal, Naci Ağbal ve yeni Başkan Şahap Kavcıoğlu ile görevinden istifa eden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları ve dolar/TL kurunun yükselişi eş zamanlı olarak yer aldı.Videonun sonunda ise doların son geldiği 9.49 kuru ve 'Game Over' yazısı yer aldı.
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saadet partisi, berat albayrak, merkez bankası, ekonomi, faiz, squid game

Saadet Partisi’nden Squid Game’li Merkez Bankası videosu

00:41 22.10.2021
© Twitter Saadet'ten Squid Game göndermeli yeni videosu
Saadet'ten Squid Game göndermeli yeni videosu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© Twitter
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Saadet Partisi Ankara İl Başkanlığı, Merkez Bankası’nın (MB) yeni faiz kararını, Netflix dizisi Squid Game göndermeli bir videoyla eleştirdi. Ekonomi yönetiminde tasfiye edilen isimlerin yer aldığı videonun sonunda ise doların son geldiği 9.49 kuru ve 'Game Over' yazısı yer aldı.
Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu (PPK) bugün aldığı kararla politika faizini yüzde 16’ya çekti.
Saadet Partisi, Merkez Bankası’nın (MB) bu kararını sosyal medyadan bir videoyla eleştirdi.
Saadet Partisi Ankara İl Başkanlığı’nın Twitter üzerinden "Kırmızı ışık, yeşil ışık… Economy Game, ilk oyunuyla karşınızda" ifadeleriyle paylaştığı videoda, görevden alınan Merkez Bankası başkanları Murat Çetinkaya, Murat Uysal, Naci Ağbal ve yeni Başkan Şahap Kavcıoğlu ile görevinden istifa eden eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları ve dolar/TL kurunun yükselişi eş zamanlı olarak yer aldı.
Videonun sonunda ise doların son geldiği 9.49 kuru ve 'Game Over' yazısı yer aldı.
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