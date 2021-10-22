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https://tr.sputniknews.com/20211022/sadat-sirketimiz-parali-asker-orgutu-degil-suclamalar-erdoganin-imajini-zedelemek-icin-1050096036.html
SADAT: Şirketimiz paralı asker örgütü değil, suçlamalar Erdoğan'ın imajını zedelemek için
SADAT: Şirketimiz paralı asker örgütü değil, suçlamalar Erdoğan'ın imajını zedelemek için
Kendisini, “savunma alanında danışmanlık ve askeri eğitim veren şirket" olarak tanımlayan SADAT’ın Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi, son dönemde... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T20:29+0300
2021-10-22T20:29+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
adnan tanrıverdi
sadat a.ş
melih tanrıverdi
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Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret'in (SADAT) kurucusu Adnan Tanrıverdi’nin oğlu Melih Tanrıverdi, çalışmalarıyla ilgili olarak Fransız Haber Ajansı’nın (AFP) sorularını yazılı olarak yanıtladı.Euronews'in haberine göre Tanrıverdi, "Şirketimizin paralı asker örgütü olmakla hiçbir ilgisi yoktur. SADAT'ın küresel güçlere karşı beklenmedik bir aktör olarak eylem alanına girmesi... bu dezenformasyonun nedenini açıklıyor” ifadesini kullandı.AFP, Türkiye’nin özellikle Afganistan’ın başkenti Kabil Havaalanı’nın güvenliğinin özel şirketler tarafından sağlanabileceği yolundaki önerisini hatırlattıktan sonra bunun için adet SADAT’ın adres gösterildiği yorumunu yaptı.Bununla ilgili soruya Tanrıverdi, SADAT’ın bu havaalanının güvenliğinin sağlanması için asker ve güvenlik görevlilerine sadece eğitim ve danışmanlık hizmeti verebileceğini ifade etti.'SADAT hiç bir zaman Suriye, Libya ve Azerbaycan’da olmadı'AFP röportajında, ABD Savunma Bakanlığı’nın 2020’deki bir raporuna göre SADAT’ın Türkiye’nin destekliği güçlerin yanında savaşmak üzere Suriyeli milisleri eğitmek için Libya’ya uzmanlarını gönderdiği yolundaki raporuna dikkat çekildi.Yine aynı raporda, Libya’daki Suriyeli yaklaşık 5 bin savaşçının denetimi ve paralarının ödenmesinin de SADAT üzerinden yapıldığı görüşü dile getirilmişti.Bu iddiaları da yalanlayan Tanrıverdi, SADAT’ın geçen yıl Dağlık Karabağ’daki savaşta yine yabancı savaşçıların Azerbaycan’a gönderilmesinde rolü olduğu yolundaki suçlamayı reddetti ve bunları “komplo teorisi” olarak niteledi.Tanrıverdi, "SADAT hiç bir zaman Suriye, Libya ve Azerbaycan’da olmadı” diyerek “Küresel güçleri kandıracak kadar profesyonel olduğumuzu gerçekten düşünüyor musunuz?" sorusunu yöneltti.Hizmet verdikleri müşterilerin ismini vermeyen Tanrıverdi, bununla birlikte Afrika kıtası da içinde olmak üzere her kıtada çalıştıklarını ifade etti.'SADAT'ın Suriye'de paralı asker kullanımında kilit rol oynadığına dair güvenilir kaynaklar var'Libya ve Suriye hakkında yapılan suçlamaların doğru olabileceği yolundaki görüşlere yer veren AFP, bu konuda Amerikan Üniversitesi ve Orion Politika Enstitüsü’nde terör uzmanı olarak görev yapan Suat Çubukçu’nun görüşlerine yer verdi.Konu ile ilgili olarak Çubukçu, “SADAT'ın Suriye'deki vekil savaşçıların eğitilmesinde, harekete geçirilmesinde ve onları paralı asker olarak kullanmada kilit rol oynadığına dair güvenilir kaynaklar var." dedi.Çubukçu, SADAT'ın dünyaya siyasi bakış açısının ve kendi silahlı birimlerinin olmayışının, onu Kremlin ile yakından ilişkili Rus firması Wagner'den ayırdığını söyledi. Çubukçu ayrıca, SADAT'ın kendi hükümetiyle ideoloji odaklı ve çok daha iç içe ilişkisi olduğunu söyledi.'SADAT bakanlıklardan ve MİT’ten talimat almıyor'Buna ilişkin Tanrıverdi, şirketin Türk devletinin gayri resmi parçası olduğu suçlamasını reddederek, SADAT’ın savunma sanayi ürünleri ve hizmetlerinin yurt dışına ihracatında devletin onayını almak zorunda olduğunu ancak, bakanlıklardan ve MİT’ten talimat almadığını söyledi.2016 yılındaki darbe girişiminin ardından SADAT’in kurucu Adnan Tanrıverdi, Erdoğan’ın güvenlik danışmanı görevine getirilmişti.ABD ordusunda görevli Matt Powers tarafından kaleme alınan bir raporda, Suriye’deki vekil savaşçıların Türkiye adına daha sonra başka savaş bölgelerine gönderilmesinde SADAT’ın “kolaylaştırıcı” rolü oyladığı iddia edilmişti.Dış Politika Araştırmaları Enstitüsü Ortadoğu Programı Direktörü Aaron Stein ise AFP’ye yaptığı açıklamada, Türk istihbaratının vekil savaşçılar için ödeme yaptığı ve bunları yurt dışındaki operasyonlar için kullandığına dair spekülasyonlar olduğuna dikkati çekerek, “Bununla birlikte bunun tam olarak nasıl çalıştığını bilmiyoruz.” dedi.
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recep tayyip erdoğan, adnan tanrıverdi, sadat a.ş, melih tanrıverdi

SADAT: Şirketimiz paralı asker örgütü değil, suçlamalar Erdoğan'ın imajını zedelemek için

20:29 22.10.2021
© Fotoğraf : Twitter/SADAT DefenseSADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© Fotoğraf : Twitter/SADAT Defense
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Kendisini, “savunma alanında danışmanlık ve askeri eğitim veren şirket" olarak tanımlayan SADAT’ın Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi, son dönemde kendilerine yöneltilen suçlamaların "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imajını zedelemek için tasarlanmış Batılı bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğunu" iddia etti.
Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret'in (SADAT) kurucusu Adnan Tanrıverdi’nin oğlu Melih Tanrıverdi, çalışmalarıyla ilgili olarak Fransız Haber Ajansı’nın (AFP) sorularını yazılı olarak yanıtladı.
Euronews'in haberine göre Tanrıverdi, "Şirketimizin paralı asker örgütü olmakla hiçbir ilgisi yoktur. SADAT'ın küresel güçlere karşı beklenmedik bir aktör olarak eylem alanına girmesi... bu dezenformasyonun nedenini açıklıyor” ifadesini kullandı.
AFP, Türkiye’nin özellikle Afganistan’ın başkenti Kabil Havaalanı’nın güvenliğinin özel şirketler tarafından sağlanabileceği yolundaki önerisini hatırlattıktan sonra bunun için adet SADAT’ın adres gösterildiği yorumunu yaptı.
Bununla ilgili soruya Tanrıverdi, SADAT’ın bu havaalanının güvenliğinin sağlanması için asker ve güvenlik görevlilerine sadece eğitim ve danışmanlık hizmeti verebileceğini ifade etti.

'SADAT hiç bir zaman Suriye, Libya ve Azerbaycan’da olmadı'

AFP röportajında, ABD Savunma Bakanlığı’nın 2020’deki bir raporuna göre SADAT’ın Türkiye’nin destekliği güçlerin yanında savaşmak üzere Suriyeli milisleri eğitmek için Libya’ya uzmanlarını gönderdiği yolundaki raporuna dikkat çekildi.
Yine aynı raporda, Libya’daki Suriyeli yaklaşık 5 bin savaşçının denetimi ve paralarının ödenmesinin de SADAT üzerinden yapıldığı görüşü dile getirilmişti.
Bu iddiaları da yalanlayan Tanrıverdi, SADAT’ın geçen yıl Dağlık Karabağ’daki savaşta yine yabancı savaşçıların Azerbaycan’a gönderilmesinde rolü olduğu yolundaki suçlamayı reddetti ve bunları “komplo teorisi” olarak niteledi.
Tanrıverdi, "SADAT hiç bir zaman Suriye, Libya ve Azerbaycan’da olmadı” diyerek “Küresel güçleri kandıracak kadar profesyonel olduğumuzu gerçekten düşünüyor musunuz?" sorusunu yöneltti.
Hizmet verdikleri müşterilerin ismini vermeyen Tanrıverdi, bununla birlikte Afrika kıtası da içinde olmak üzere her kıtada çalıştıklarını ifade etti.

'SADAT'ın Suriye'de paralı asker kullanımında kilit rol oynadığına dair güvenilir kaynaklar var'

Libya ve Suriye hakkında yapılan suçlamaların doğru olabileceği yolundaki görüşlere yer veren AFP, bu konuda Amerikan Üniversitesi ve Orion Politika Enstitüsü’nde terör uzmanı olarak görev yapan Suat Çubukçu’nun görüşlerine yer verdi.
Konu ile ilgili olarak Çubukçu, “SADAT'ın Suriye'deki vekil savaşçıların eğitilmesinde, harekete geçirilmesinde ve onları paralı asker olarak kullanmada kilit rol oynadığına dair güvenilir kaynaklar var." dedi.
Çubukçu, SADAT'ın dünyaya siyasi bakış açısının ve kendi silahlı birimlerinin olmayışının, onu Kremlin ile yakından ilişkili Rus firması Wagner'den ayırdığını söyledi. Çubukçu ayrıca, SADAT'ın kendi hükümetiyle ideoloji odaklı ve çok daha iç içe ilişkisi olduğunu söyledi.

'SADAT bakanlıklardan ve MİT’ten talimat almıyor'

Buna ilişkin Tanrıverdi, şirketin Türk devletinin gayri resmi parçası olduğu suçlamasını reddederek, SADAT’ın savunma sanayi ürünleri ve hizmetlerinin yurt dışına ihracatında devletin onayını almak zorunda olduğunu ancak, bakanlıklardan ve MİT’ten talimat almadığını söyledi.
2016 yılındaki darbe girişiminin ardından SADAT’in kurucu Adnan Tanrıverdi, Erdoğan’ın güvenlik danışmanı görevine getirilmişti.
ABD ordusunda görevli Matt Powers tarafından kaleme alınan bir raporda, Suriye’deki vekil savaşçıların Türkiye adına daha sonra başka savaş bölgelerine gönderilmesinde SADAT’ın “kolaylaştırıcı” rolü oyladığı iddia edilmişti.
Dış Politika Araştırmaları Enstitüsü Ortadoğu Programı Direktörü Aaron Stein ise AFP’ye yaptığı açıklamada, Türk istihbaratının vekil savaşçılar için ödeme yaptığı ve bunları yurt dışındaki operasyonlar için kullandığına dair spekülasyonlar olduğuna dikkati çekerek, “Bununla birlikte bunun tam olarak nasıl çalıştığını bilmiyoruz.” dedi.
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