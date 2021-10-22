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Sahte Osmanlı altını operasyonu: 'Dedemde 120 Osmanlı altını var' diyerek dolandırmaya çalıştılar
Sahte Osmanlı altını operasyonu: 'Dedemde 120 Osmanlı altını var' diyerek dolandırmaya çalıştılar
Manisa'da “Dedemde 120 Osmanlı altını var" diyerek bir kişiyi dolandırmak isteyen 2 şüpheli suçüstü yakalandı. 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T07:06+0300
2021-10-22T07:05+0300
türkiye
altın
dolandırıcılık
sahte altın
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Manisa'da sahte altında dolandırıcılık girişimi yapıldı.Salihli'nin Çökelek Mahallesi'nde yaşayan E.A.(52), kendisini arayan ve Fatih olarak tanıtan bir kişinin “Dedemde 120 tane Osmanlı altını var" diyerek Gölmarmara ilçesinde buluşmak istediğini söyledi.Kendisini pazarcı olarak tanıtan kişiden şüphelenen E.A, durumu polise bildirdi. Polis, bunun üzerine Gölmarmara ilçesine giden E.A'yı takibe aldı.Polis, Gölmarmara ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde A.S.(67) ve B.D.'yi (43) 120 sahte Osmanlı altını ile suçüstü yakaladı. 2 şüpheli gözaltına alınırken, konuyla ilgili çalışmanın devam ettiği belirtildi.
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altın, dolandırıcılık, sahte altın

Sahte Osmanlı altını operasyonu: 'Dedemde 120 Osmanlı altını var' diyerek dolandırmaya çalıştılar

07:06 22.10.2021
© DHASahte Osmanlı altınları
Sahte Osmanlı altınları - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© DHA
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Manisa'da “Dedemde 120 Osmanlı altını var" diyerek bir kişiyi dolandırmak isteyen 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Manisa'da sahte altında dolandırıcılık girişimi yapıldı.

Salihli'nin Çökelek Mahallesi'nde yaşayan E.A.(52), kendisini arayan ve Fatih olarak tanıtan bir kişinin “Dedemde 120 tane Osmanlı altını var" diyerek Gölmarmara ilçesinde buluşmak istediğini söyledi.
Kendisini pazarcı olarak tanıtan kişiden şüphelenen E.A, durumu polise bildirdi. Polis, bunun üzerine Gölmarmara ilçesine giden E.A'yı takibe aldı.
Polis, Gölmarmara ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde A.S.(67) ve B.D.'yi (43) 120 sahte Osmanlı altını ile suçüstü yakaladı. 2 şüpheli gözaltına alınırken, konuyla ilgili çalışmanın devam ettiği belirtildi.
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