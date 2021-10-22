Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211022/squid-game-esofmanlarina-talep-artti-guney-korenin-tekstil-endustrisi-bayram-etti-1050083335.html
Güney Kore'nin darboğazdaki konfeksiyon sanayisi Squid Game eşofmanları sayesinde canlandı
Güney Kore'nin darboğazdaki konfeksiyon sanayisi Squid Game eşofmanları sayesinde canlandı
Dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Squid Game' dizisinde oyuncuların giydiği yeşil eşofmanlar ve pembe tulumlara Güney Kore'de artan talep, Cadılar... 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T14:29+0300
2021-10-22T14:45+0300
yaşam
güney kore
tekstil
cadılar bayramı
koronavirüs
squid game
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050083293_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_16c102fc9dea69f2aff0cfac5431f5f3.jpg
Dünyada izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı Netflix dizisi Squid Game'de oyuncuların giydiği yeşil eşofmanlar ve pembe tutumlara talep arttı.Güney Kore'nin başkenti Seul'un Seongbuk semtindeki 500 metrekarelik hazır giyim fabrikasının sahibi Kim jin-ja, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Ekim, genellikle konfeksiyon endüstrisinin yavaşladığı bir ay, ancak Squid Game ve Cadılar Bayramı sayesinde işe koyulduk" dedi.Kim, "Şimdi yeni yürümeye başlayan bebekler ve çocuklar için 6 bin deniz mavisi eşofman dikiyoruz" ifadelerini kullandı.Yıllık 1.5 milyar won (1.27 milyon dolar) hacminde olan satışların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle normalin üçte birine düştüğü bilgisini veren Kim, siparişlerinin çoğunun Japonya'dan geldiği, ancak seyahat kısıtlamaları ağustos ve eylül aylarında çalışamadıklarını belirtti.Ancak Cadılar Bayramı ve Squid Game dizisinin yarattığı etkinini pazar canlandırması beklentisi doğdu.Diğer yandan Güney Kore'nin hazır giyim endüstrisi, daha yüksek işgücü maliyetleri nedeniyle Çin, Vietnam veya Endonezya ile rekabet edemez durumdaydı.Siparişlere yetişilemiyorReuters'ta yer alan habere göre üreticiler, Squid Game eşofmanlarına olan yüksek talebe yetişemediklerini ifade etti.Ülkenin en büyük geleneksel pazarı olan Namdaemun Market'te, çocuklar için üretilen Squid Game eşofmanları 30 bin won'a (25.50 dolar) satılıyor.Seul Moda Tekstil Derneği Başkanı Oh Byung-yeol, yaptığı açıklamada, "2 yıl süren Kovid, yerli moda şirketleri için zor bir zaman oldu. (Ama) Küresel bir sansasyon haline gelen Squid Game, eşofmanları yurt içinde de popüler hale getirdi ve sipariş seline neden oldu" dedi.Namdaemun'daki bir kıyafeti satıcısı, kendisinin ve diğerlerinin artan talebi karşılamak için yeterli eşofmana sahip olmadığını kaydetti.Dünyanın en büyük online dizi-film platformu Netflix'e göre Squid Game, 17 Eylül'den bu yana 142 milyon izlendi ve platforma 4.38 milyon yeni abone kazandırdı.
https://tr.sputniknews.com/20211021/94-ulkede-birinci-siraya-yerlesti-squid-game-142-milyon-insana-ulasti-1050030736.html
güney kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/1050083293_104:0:1171:800_1920x0_80_0_0_fc72af3b0df6934586f7a733e00867ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
güney kore, tekstil, cadılar bayramı, koronavirüs, squid game

Güney Kore'nin darboğazdaki konfeksiyon sanayisi Squid Game eşofmanları sayesinde canlandı

14:29 22.10.2021 (güncellendi: 14:45 22.10.2021)
© REUTERS / Kim Hong-JiSquid Game eşofmanı
Squid Game eşofmanı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© REUTERS / Kim Hong-Ji
Abone ol
Dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Squid Game' dizisinde oyuncuların giydiği yeşil eşofmanlar ve pembe tulumlara Güney Kore'de artan talep, Cadılar Bayramı arifesinde konfeksiyon endüstrisini canlandırdı.
Dünyada izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı Netflix dizisi Squid Game'de oyuncuların giydiği yeşil eşofmanlar ve pembe tutumlara talep arttı.
Güney Kore'nin başkenti Seul'un Seongbuk semtindeki 500 metrekarelik hazır giyim fabrikasının sahibi Kim jin-ja, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Ekim, genellikle konfeksiyon endüstrisinin yavaşladığı bir ay, ancak Squid Game ve Cadılar Bayramı sayesinde işe koyulduk" dedi.
Kim, "Şimdi yeni yürümeye başlayan bebekler ve çocuklar için 6 bin deniz mavisi eşofman dikiyoruz" ifadelerini kullandı.
Yıllık 1.5 milyar won (1.27 milyon dolar) hacminde olan satışların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle normalin üçte birine düştüğü bilgisini veren Kim, siparişlerinin çoğunun Japonya'dan geldiği, ancak seyahat kısıtlamaları ağustos ve eylül aylarında çalışamadıklarını belirtti.
Ancak Cadılar Bayramı ve Squid Game dizisinin yarattığı etkinini pazar canlandırması beklentisi doğdu.
Diğer yandan Güney Kore'nin hazır giyim endüstrisi, daha yüksek işgücü maliyetleri nedeniyle Çin, Vietnam veya Endonezya ile rekabet edemez durumdaydı.

Siparişlere yetişilemiyor

Reuters'ta yer alan habere göre üreticiler, Squid Game eşofmanlarına olan yüksek talebe yetişemediklerini ifade etti.
Ülkenin en büyük geleneksel pazarı olan Namdaemun Market'te, çocuklar için üretilen Squid Game eşofmanları 30 bin won'a (25.50 dolar) satılıyor.
Seul Moda Tekstil Derneği Başkanı Oh Byung-yeol, yaptığı açıklamada, "2 yıl süren Kovid, yerli moda şirketleri için zor bir zaman oldu. (Ama) Küresel bir sansasyon haline gelen Squid Game, eşofmanları yurt içinde de popüler hale getirdi ve sipariş seline neden oldu" dedi.
Namdaemun'daki bir kıyafeti satıcısı, kendisinin ve diğerlerinin artan talebi karşılamak için yeterli eşofmana sahip olmadığını kaydetti.
Dünyanın en büyük online dizi-film platformu Netflix'e göre Squid Game, 17 Eylül'den bu yana 142 milyon izlendi ve platforma 4.38 milyon yeni abone kazandırdı.
Netflix'de yayımlanan Güney Kore yapımı Squid Game dizisinde Seong Gi-hun yani Oyuncu 456'yı canlandıran Lee Jung-jae (ortada) - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
DÜNYA
94 ülkede birinci sıraya yerleşti; Squid Game, 142 milyon insana ulaştı
Dün, 08:11
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:51Canan Karatatay'ı da dolandırmışlardı, yine yakalandılar
14:47Peskov: NATO'nun Rusya'yı çevreleme stratejisi, diyaloğu kesme kararımızı haklı çıkardı
14:46Lazio ırkçılıktan vazgeçmiyor: Olimpik Marsilya, Lazio tribünlerinden yapılan tezahüratları kınadı
14:44TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 'faiz indirimi' açıklaması
14:38Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den Turkovac aşısı açıklaması
14:29Güney Kore'nin darboğazdaki konfeksiyon sanayisi Squid Game eşofmanları sayesinde canlandı
14:21Gergerlioğlu, 'hakaretlere' takipsizlik veren 21 savcı ve 3 hakim hakkında suç duyurusunda bulundu
14:14NATO ilk kez yapay zeka stratejisi geliştirme konusunda anlaştı
14:09Sosyal medyada yeni dolandırıcılık yöntemi: '10 bin TL karşılığında taciz şikayetinden vazgeçelim'
14:09Atmosferi parçalanmış gezegen keşfedildi
14:03AK Partili Tayyar: Ekonomi yönetiminin uyguladığı yüksek kur politikasının bir izahı olsa gerek
14:01Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin çadır kurmasına izin verilmedi
13:57Formula 1'de izleyicilerin favorileri
13:4633 gramlık muhabbet kuşu yaşam mücadelesi veriyor: Karnında tümör tespit edildi
13:40Düğün gününü kabusa çeviren soygun: Dış çekim yapan çiftin altınlarını çaldılar
13:37Rusya’da 53 milyondan fazla kişiye aşının ilk dozu yapıldı
13:31Bilim Kurulu üyesi Yavuz: Okulları açık tutabilmek için 'havuzlanmış PCR testi' uygulanmalı
13:29Müdürüne sinirlendiği için ofise fare bırakan çalışana altı ay hapis cezası verildi
13:26Altun: 'Basın özgürlüğü' kisvesi altında ülkemizde 5. kol faaliyet yürütülmesine müsaade etmeyiz
13:22Eski ayakkabı hırsızlığına Yargıtay’dan karar: Cezası 7.5 sene