https://tr.sputniknews.com/20211022/squid-game-esofmanlarina-talep-artti-guney-korenin-tekstil-endustrisi-bayram-etti-1050083335.html

Güney Kore'nin darboğazdaki konfeksiyon sanayisi Squid Game eşofmanları sayesinde canlandı

Güney Kore'nin darboğazdaki konfeksiyon sanayisi Squid Game eşofmanları sayesinde canlandı

Dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Squid Game' dizisinde oyuncuların giydiği yeşil eşofmanlar ve pembe tulumlara Güney Kore'de artan talep, Cadılar... 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T14:29+0300

2021-10-22T14:29+0300

2021-10-22T14:45+0300

yaşam

güney kore

tekstil

cadılar bayramı

koronavirüs

squid game

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Dünyada izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı Netflix dizisi Squid Game'de oyuncuların giydiği yeşil eşofmanlar ve pembe tutumlara talep arttı.Güney Kore'nin başkenti Seul'un Seongbuk semtindeki 500 metrekarelik hazır giyim fabrikasının sahibi Kim jin-ja, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Ekim, genellikle konfeksiyon endüstrisinin yavaşladığı bir ay, ancak Squid Game ve Cadılar Bayramı sayesinde işe koyulduk" dedi.Kim, "Şimdi yeni yürümeye başlayan bebekler ve çocuklar için 6 bin deniz mavisi eşofman dikiyoruz" ifadelerini kullandı.Yıllık 1.5 milyar won (1.27 milyon dolar) hacminde olan satışların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle normalin üçte birine düştüğü bilgisini veren Kim, siparişlerinin çoğunun Japonya'dan geldiği, ancak seyahat kısıtlamaları ağustos ve eylül aylarında çalışamadıklarını belirtti.Ancak Cadılar Bayramı ve Squid Game dizisinin yarattığı etkinini pazar canlandırması beklentisi doğdu.Diğer yandan Güney Kore'nin hazır giyim endüstrisi, daha yüksek işgücü maliyetleri nedeniyle Çin, Vietnam veya Endonezya ile rekabet edemez durumdaydı.Siparişlere yetişilemiyorReuters'ta yer alan habere göre üreticiler, Squid Game eşofmanlarına olan yüksek talebe yetişemediklerini ifade etti.Ülkenin en büyük geleneksel pazarı olan Namdaemun Market'te, çocuklar için üretilen Squid Game eşofmanları 30 bin won'a (25.50 dolar) satılıyor.Seul Moda Tekstil Derneği Başkanı Oh Byung-yeol, yaptığı açıklamada, "2 yıl süren Kovid, yerli moda şirketleri için zor bir zaman oldu. (Ama) Küresel bir sansasyon haline gelen Squid Game, eşofmanları yurt içinde de popüler hale getirdi ve sipariş seline neden oldu" dedi.Namdaemun'daki bir kıyafeti satıcısı, kendisinin ve diğerlerinin artan talebi karşılamak için yeterli eşofmana sahip olmadığını kaydetti.Dünyanın en büyük online dizi-film platformu Netflix'e göre Squid Game, 17 Eylül'den bu yana 142 milyon izlendi ve platforma 4.38 milyon yeni abone kazandırdı.

https://tr.sputniknews.com/20211021/94-ulkede-birinci-siraya-yerlesti-squid-game-142-milyon-insana-ulasti-1050030736.html

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güney kore, tekstil, cadılar bayramı, koronavirüs, squid game