https://tr.sputniknews.com/20211022/suriye-gecen-yil-orman-yanginlari-cikardigi-belirlenen-24-kisiyi-idam-etti-1050091009.html

Suriye, geçen yıl orman yangınları çıkardığı belirlenen 24 kişiyi idam etti

Suriye, geçen yıl orman yangınları çıkardığı belirlenen 24 kişiyi idam etti

Suriye hükümeti, 2020 yılındaki orman yangınlarını kasıtlı olarak çıkardıkları gerekçesiyle 24 kişinin idam edildiğini açıkladı. 22.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-22T17:41+0300

2021-10-22T17:41+0300

2021-10-22T17:41+0300

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Suriye Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre geçen yıl Lazkiye başta olmak üzere çeşitli yerlerde kasıtlı olarak orman yangınları çıkardıkları belirlenen 24 kişi idam edildi.Bakanlık, yangınlarda dahli olduğu tespit edilen 11 kişiye müebbet hapis cezası, reşit olmayan 5 kişiye 10-12 yıl hapis cezaları verildiğini belirtti.İdam cezasına çarptırılan kişilerin suçlarını itiraf ettiğini öne süren bakanlık, sanıkların terör eyleminde bulunma suçundan yargılandığının altını çizdi.Yerel makamlar, Eylül ve Ekim 2020'de Lazkiye, Tartus, Humus ve Hama'da 280 yerleşim birimini etkileyen 187 orman yangını çıktığını, bunların sonucunda 13 bin hektar tarım arazisi ve 11 bin hektar ormanlık alanın yandığını, 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

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