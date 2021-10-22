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https://tr.sputniknews.com/20211022/umit-erdim-sismanlar-yalancidir-kendimden-biliyorum-1050070443.html
Ümit Erdim: Şişmanlar yalancıdır, kendimden biliyorum
Ümit Erdim: Şişmanlar yalancıdır, kendimden biliyorum
Buket Aydın'ın Tarafını Seç programına konuk olan Ümit Erdim, "Şişmanlar yalancıdır kendimden biliyorum" dedi. 22.10.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
şişman
yalancı
ümit erdim
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Haber Global ekranlarında yayınlanan programda Ümit Erdim, şu ifadeleri kullandı:
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şişman, yalancı, ümit erdim

Ümit Erdim: Şişmanlar yalancıdır, kendimden biliyorum

02:44 22.10.2021
© DHAÜmit Erdim
Ümit Erdim - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© DHA
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Buket Aydın'ın Tarafını Seç programına konuk olan Ümit Erdim, "Şişmanlar yalancıdır kendimden biliyorum" dedi.
Haber Global ekranlarında yayınlanan programda Ümit Erdim, şu ifadeleri kullandı:
"Eski şişman olarak konuşuyorum. Bir de konuşmaya hakkım var. Çünkü o tarafı da biliyorum. Ben burada konuşma hakkını kendimde görüyorum. Şöyle bir problem var. Şişmanlar yalancıdır. Şişmanlar birilerine yalan söyler demiyorum, her şeyden önce kendine yalan söyler. şişman adam kendini ikna etmek zorundadır. Bu ameliyat olmadan önceki 15 yıl boyunca kendime yalan söyledim. Ya işte böyle çok mutluyum. Aslında bu da bir tarz. Şişman insan kendine hep yalan söyler. Dediniz ya az önce neden hep sempatik denir, çünkü başka çareniz yok. Kendinizi buna inandırırsınız başka çareniz yoktur. Ancak diğer tarafa geçince bu gerçeklerler yüzleşirsiniz"
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