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https://tr.sputniknews.com/20211023/bakan-bilgin-turkiye-dolar-faiz-ve-enflasyon-sarmalini-kiracak-1050100855.html
Bakan Bilgin: Türkiye, dolar, faiz ve enflasyon sarmalını kıracak
Bakan Bilgin: Türkiye, dolar, faiz ve enflasyon sarmalını kıracak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Dolardaki dalgalanmalar, dolar, faiz, enflasyon arasındaki sarmalı bir şekilde Türkiye kıracak, Türkiye... 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T00:04+0300
2021-10-23T00:08+0300
türkiye
enflasyon
dolar
işçi
memur
vedat bilgin
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hak-İş Konfederasyonu'nun 46. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir otelde düzenlenen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı yemeğine katıldı.Bilgin, yaptığı konuşmada, sendikal mücadelenin kolay olmadığını belirterek emeğin kutsal bir değer olduğunu söyledi. Bilgin, "Bunu korumak, geliştirmek, yüceltmek sadece emekçilerin değil, sendikaların da görevidir. Sendikalara böyle bakmak lazım" dedi.'Cumhurbaşkanımız onların hak ettiği, istediği cevabı onların yüzüne tokat gibi vurdu'Bakan Bilgin, 10 büyükelçinin tutuklu Osman Kavala'ya ilişkin açıklamasına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:'Bu sorunun çözüleceğinden hiç endişeniz olmasın'"Yaşadığımız sorunlar var. Enflasyon sorunu var, bunu görüyoruz. Dünyanın her tarafında enflasyon sorunu var" diyen Bilgin, kapanma, üretimin durması ve üretimdeki yavaşlama gibi salgın krizinin yarattığı sonuçların enflasyonist bir etki yaptığını söyledi.Türkiye'nin, üretimin gücü, işçisinin emeği ve bu toprakların yetiştirdiği ürünlerle bu sorunu çözeceğini vurgulayan Bilgin, "Dolardaki dalgalanmalar, dolar, faiz, enflasyon arasındaki sarmalı bir şekilde Türkiye kıracak, Türkiye ihracata dayalı büyüme modeliyle kıracak. İhracat ürünlerimizin içerisindeki ithalat oranını düşüreceğiz. Bunun tek yolu buradan geçiyor. Yerli üretim, emeğimiz, sermayemiz, ülkenin kaynakları bilgisi ve teknolojisiyle bir araya geldiği zaman ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yükseldikçe bu sarmalı kıracağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın" dedi.Türkiye'nin 200 milyar dolar eşiğini aşmış bir ihracat rakamına sahip olduğuna dikkati çeken Bilgin, "Bir sıkıntı var ama o sıkıntıyı paylaşacağız. Sıkıntıyı aşma konusunda üzerimize bir görev düşüyor. Sosyal politikaları uygulayan, sosyal politikalardan sorumlu bakanın, bakanlığımızın, devletimizin üzerine düşüyor" diye konuştu.'Enflasyona ezdirmeyerek yolumuza devam edeceğiz'Türk devletinin bu sıkıntıları sosyal politikalarla aşacağını vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:Bilgin, Türkiye'nin birinci çeyrekte yüzde 7.2, ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyüdüğünü anımsatarak, "Bu yıl sonunda bu büyümemizi yüzde 10 civarında gerçekleştireceğiz. Büyüyen, sosyal politikalarla güçlenen bir Türkiye, emeğini, çalışanlarını, memurlarını koruyan bir ülke olacaktır. Nitekim memurları koruyacağımız 3600'ü sözleşmemize yazdık. Vaat olmaktan çıkardık, uygulama sürecindeyiz. Onu gerçekleştireceğiz. Geçici işçilerin sorunlarını çözeceğiz" dedi.'Haklarımıza sahip çıktık'Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise konfederasyonun kuruluş aşaması ve çalışmalarını anlattı.12 Eylül darbesi ve 28 Şubat sürecine değinen Arslan, "Milli iradeye, demokrasiye, haklarımıza sahip çıktık. Bize dayatılan her türlü antidemokratik yönteme karşı direniş gösterdik. 15 Temmuz'da birileri bir yerlerde saklanırken bizim mensuplarımız sokaklardaydı. Kardeşlerimiz, dava arkadaşlarımız şehit, gazi oldular" dedi.Türkiye'nin potansiyeline güvendiklerini belirten Arslan, "Asgari ücret konusunda da tıpkı kamu toplu iş, memur toplu sözleşmelerinde olduğu gibi Türkiye'ye yakışan bir asgari ücreti inşallah yılbaşında Sayın Bakanımızın çabalarıyla elde edeceğimizden hiç kuşkunuz olmasın" diye konuştu.
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enflasyon, dolar, işçi, memur, vedat bilgin

Bakan Bilgin: Türkiye, dolar, faiz ve enflasyon sarmalını kıracak

00:04 23.10.2021 (güncellendi: 00:08 23.10.2021)
© Twitter/Vedat BilginÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
© Twitter/Vedat Bilgin
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Dolardaki dalgalanmalar, dolar, faiz, enflasyon arasındaki sarmalı bir şekilde Türkiye kıracak, Türkiye ihracata dayalı büyüme modeliyle kıracak" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hak-İş Konfederasyonu'nun 46. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir otelde düzenlenen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı yemeğine katıldı.
Bilgin, yaptığı konuşmada, sendikal mücadelenin kolay olmadığını belirterek emeğin kutsal bir değer olduğunu söyledi. Bilgin, "Bunu korumak, geliştirmek, yüceltmek sadece emekçilerin değil, sendikaların da görevidir. Sendikalara böyle bakmak lazım" dedi.
'Cumhurbaşkanımız onların hak ettiği, istediği cevabı onların yüzüne tokat gibi vurdu'
Bakan Bilgin, 10 büyükelçinin tutuklu Osman Kavala'ya ilişkin açıklamasına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"Batı ülkelerinin büyükelçileri Türkiye'ye, 'falanca adamı serbest bırakın' diye bir talimat vermeye kalktılar. Sayın Cumhurbaşkanımız onların hak ettiği, istediği cevabı onların yüzüne tokat gibi vurdu. Aslında Batılı ülkelerin temsilcileri Türkiye'de bu talepleri iletirken bir gerçeği ortaya koydular, 'o adam Türkiye'nin adamı değil, bizim adamımız' dediler. Onların büyükelçileri değil de istihbarat servisleri bu taleplerini kamuoyuna açıklasaydı daha doğru ve gerçek olurdu. Bunu gözden kaçırmayalım. Bu topraklarda bağımsız bir ülke olarak var olmanın bedeli neyse Türkiye bunu ödüyor."

'Bu sorunun çözüleceğinden hiç endişeniz olmasın'

"Yaşadığımız sorunlar var. Enflasyon sorunu var, bunu görüyoruz. Dünyanın her tarafında enflasyon sorunu var" diyen Bilgin, kapanma, üretimin durması ve üretimdeki yavaşlama gibi salgın krizinin yarattığı sonuçların enflasyonist bir etki yaptığını söyledi.
Türkiye'nin, üretimin gücü, işçisinin emeği ve bu toprakların yetiştirdiği ürünlerle bu sorunu çözeceğini vurgulayan Bilgin, "Dolardaki dalgalanmalar, dolar, faiz, enflasyon arasındaki sarmalı bir şekilde Türkiye kıracak, Türkiye ihracata dayalı büyüme modeliyle kıracak. İhracat ürünlerimizin içerisindeki ithalat oranını düşüreceğiz. Bunun tek yolu buradan geçiyor. Yerli üretim, emeğimiz, sermayemiz, ülkenin kaynakları bilgisi ve teknolojisiyle bir araya geldiği zaman ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yükseldikçe bu sarmalı kıracağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın" dedi.
Türkiye'nin 200 milyar dolar eşiğini aşmış bir ihracat rakamına sahip olduğuna dikkati çeken Bilgin, "Bir sıkıntı var ama o sıkıntıyı paylaşacağız. Sıkıntıyı aşma konusunda üzerimize bir görev düşüyor. Sosyal politikaları uygulayan, sosyal politikalardan sorumlu bakanın, bakanlığımızın, devletimizin üzerine düşüyor" diye konuştu.

'Enflasyona ezdirmeyerek yolumuza devam edeceğiz'

Türk devletinin bu sıkıntıları sosyal politikalarla aşacağını vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:
"Temmuz ayında bütün şartları önümüze koyarak gerçekleştirdiğimiz toplu sözleşme müzakerelerinden emeği koruyan bir netice elde ederek çıktık. Arkasından memurlarla bir sözleşmeyi yaptık. Devlet bu ekonomik sorunlar karşısında çalışanlarını koruyacak. Kamu çalışanlarını, memurlarını, işçisini enflasyona ezdirmeyecek. Önümüzdeki dönemde asgari ücret önümüze geliyor. Bundan da kimsenin kuşkusu olmasın. Önümüzde ne yapacağımızı biliyoruz. Türkiye'nin ekonomik sorunlarına karşı kimseyi, çalışanlarımızı, emeğimizi koruyarak enflasyona ezdirmeyerek yolumuza devam edeceğiz."
Bilgin, Türkiye'nin birinci çeyrekte yüzde 7.2, ikinci çeyrekte yüzde 21.7 büyüdüğünü anımsatarak, "Bu yıl sonunda bu büyümemizi yüzde 10 civarında gerçekleştireceğiz. Büyüyen, sosyal politikalarla güçlenen bir Türkiye, emeğini, çalışanlarını, memurlarını koruyan bir ülke olacaktır. Nitekim memurları koruyacağımız 3600'ü sözleşmemize yazdık. Vaat olmaktan çıkardık, uygulama sürecindeyiz. Onu gerçekleştireceğiz. Geçici işçilerin sorunlarını çözeceğiz" dedi.

'Haklarımıza sahip çıktık'

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise konfederasyonun kuruluş aşaması ve çalışmalarını anlattı.
12 Eylül darbesi ve 28 Şubat sürecine değinen Arslan, "Milli iradeye, demokrasiye, haklarımıza sahip çıktık. Bize dayatılan her türlü antidemokratik yönteme karşı direniş gösterdik. 15 Temmuz'da birileri bir yerlerde saklanırken bizim mensuplarımız sokaklardaydı. Kardeşlerimiz, dava arkadaşlarımız şehit, gazi oldular" dedi.
Türkiye'nin potansiyeline güvendiklerini belirten Arslan, "Asgari ücret konusunda da tıpkı kamu toplu iş, memur toplu sözleşmelerinde olduğu gibi Türkiye'ye yakışan bir asgari ücreti inşallah yılbaşında Sayın Bakanımızın çabalarıyla elde edeceğimizden hiç kuşkunuz olmasın" diye konuştu.
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