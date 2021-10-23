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Bolivya'dan Rusya'ya Sputnik V aşısı için teşekkür mesajı
Bolivya'dan Rusya'ya Sputnik V aşısı için teşekkür mesajı
Bolivya Dışişleri Bakanı Maita, Rusya’ya ülkenin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesinde Sputnik V aşısı sağladığı için teşekkür etti. 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T19:57+0300
2021-10-23T19:57+0300
koronavirüs
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bolivya
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Bolivya Dışişleri Bakanı Rogelio Maita, Rusya’ya ülkenin Kovid-19 ile mücadelesindeki bu zor dönemde Sputnik V aşısı tedarik ettiği için minnettar olduklarını belirtti.Maita, Sputnik’e verdiği demeçte, Luis Arce hükümetinin 2019 olayları nedeniyle başka aşı temin etme imkanına sahip olmadığına vurgu yapara, "Bolivya'da Sputnik V aşısına güvenebileceğimiz için Rusya’ya minnettarız" ifadelerini kullandı.Bu yılın ocak ayının sonunda Bolivya Devlet Başkanı Arce, Rus Sputnik V aşısının ilk partisinin ülkeye ulaştığını ve Kovid-19’a karşı toplumsal bağışıklığın kazanılması kampanyasının başladığını duyurmuştu.Arce, aşının ilk dozunu mayıs ayında almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20201231/bolivya-rusyadan-52-milyon-doz-sputnik-v-asisi-alacak-1043490109.html
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rusya, bolivya, koronavirüs aşısı, sputnik v

Bolivya'dan Rusya'ya Sputnik V aşısı için teşekkür mesajı

19:57 23.10.2021
© Sputnik / Оливер Ондрас / Fotoğraf bankasına girSputnik V - koronavirüs aşısı
Sputnik V - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
© Sputnik / Оливер Ондрас
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Bolivya Dışişleri Bakanı Maita, Rusya’ya ülkenin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesinde Sputnik V aşısı sağladığı için teşekkür etti.
Bolivya Dışişleri Bakanı Rogelio Maita, Rusya’ya ülkenin Kovid-19 ile mücadelesindeki bu zor dönemde Sputnik V aşısı tedarik ettiği için minnettar olduklarını belirtti.
Maita, Sputnik’e verdiği demeçte, Luis Arce hükümetinin 2019 olayları nedeniyle başka aşı temin etme imkanına sahip olmadığına vurgu yapara, "Bolivya'da Sputnik V aşısına güvenebileceğimiz için Rusya’ya minnettarız" ifadelerini kullandı.
Bu yılın ocak ayının sonunda Bolivya Devlet Başkanı Arce, Rus Sputnik V aşısının ilk partisinin ülkeye ulaştığını ve Kovid-19’a karşı toplumsal bağışıklığın kazanılması kampanyasının başladığını duyurmuştu.
Arce, aşının ilk dozunu mayıs ayında almıştı.
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