Bolivya'dan Rusya'ya Sputnik V aşısı için teşekkür mesajı

Bolivya Dışişleri Bakanı Rogelio Maita, Rusya’ya ülkenin Kovid-19 ile mücadelesindeki bu zor dönemde Sputnik V aşısı tedarik ettiği için minnettar olduklarını belirtti.Maita, Sputnik’e verdiği demeçte, Luis Arce hükümetinin 2019 olayları nedeniyle başka aşı temin etme imkanına sahip olmadığına vurgu yapara, "Bolivya'da Sputnik V aşısına güvenebileceğimiz için Rusya’ya minnettarız" ifadelerini kullandı.Bu yılın ocak ayının sonunda Bolivya Devlet Başkanı Arce, Rus Sputnik V aşısının ilk partisinin ülkeye ulaştığını ve Kovid-19’a karşı toplumsal bağışıklığın kazanılması kampanyasının başladığını duyurmuştu.Arce, aşının ilk dozunu mayıs ayında almıştı.
Bolivya Dışişleri Bakanı Maita, Rusya’ya ülkenin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesinde Sputnik V aşısı sağladığı için teşekkür etti.
Bolivya Dışişleri Bakanı Rogelio Maita, Rusya’ya ülkenin Kovid-19 ile mücadelesindeki bu zor dönemde Sputnik V aşısı tedarik ettiği için minnettar olduklarını belirtti.
Maita, Sputnik’e verdiği demeçte, Luis Arce hükümetinin 2019 olayları nedeniyle başka aşı temin etme imkanına sahip olmadığına vurgu yapara, "Bolivya'da Sputnik V aşısına güvenebileceğimiz için Rusya’ya minnettarız" ifadelerini kullandı.
Bu yılın ocak ayının sonunda Bolivya Devlet Başkanı Arce, Rus Sputnik V aşısının ilk partisinin ülkeye ulaştığını ve Kovid-19’a karşı toplumsal bağışıklığın kazanılması kampanyasının başladığını duyurmuştu.