Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211023/ekvadorlu-atlet-alex-quinonez-ulkesinde-silahla-vurularak-olduruldu-1050113167.html
Ekvadorlu atlet Alex Quinonez, ülkesinde silahla vurularak öldürüldü
Ekvadorlu atlet Alex Quinonez, ülkesinde silahla vurularak öldürüldü
Ekvadorlu atlet Alex Quinonez, ülkesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T19:06+0300
2021-10-23T19:06+0300
2021-10-23T19:06+0300
spor
ekvador
silahlı saldırı
alex quinonez
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/17/1050113140_0:20:1503:865_1920x0_80_0_0_d5117ce5a8bb2fb8445cae6e223ffae6.jpg
Ekvador Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Alex Quinonez'in Guayaquil kentindeki bir caddede silahla vurularak öldürüldüğü belirtildi.Kısa mesafe koşucusu Quinonez, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları 200 metre finalinde yarışmış ve 7. olmuştu. Quinonez, 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ise aynı mesafede bronz madalya elde etmişti.
ekvador
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/17/1050113140_167:0:1503:1002_1920x0_80_0_0_30e9e0ca83929252bcf4b52680030902.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ekvador, silahlı saldırı, alex quinonez
Ekvadorlu atlet Alex Quinonez, ülkesinde silahla vurularak öldürüldü
Ekvadorlu atlet Alex Quinonez, ülkesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Ekvador Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki
Alex Quinonez'in Guayaquil kentindeki bir caddede silahla vurularak öldürüldüğü belirtildi.
Kısa mesafe koşucusu Quinonez, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları 200 metre finalinde yarışmış ve 7. olmuştu. Quinonez, 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ise aynı mesafede bronz madalya elde etmişti.