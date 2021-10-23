https://tr.sputniknews.com/20211023/ekvadorlu-atlet-alex-quinonez-ulkesinde-silahla-vurularak-olduruldu-1050113167.html

Ekvadorlu atlet Alex Quinonez, ülkesinde silahla vurularak öldürüldü

Ekvadorlu atlet Alex Quinonez, ülkesinde silahla vurularak öldürüldü

Ekvadorlu atlet Alex Quinonez, ülkesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 23.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-23T19:06+0300

2021-10-23T19:06+0300

2021-10-23T19:06+0300

spor

ekvador

silahlı saldırı

alex quinonez

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Ekvador Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Alex Quinonez'in Guayaquil kentindeki bir caddede silahla vurularak öldürüldüğü belirtildi.Kısa mesafe koşucusu Quinonez, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları 200 metre finalinde yarışmış ve 7. olmuştu. Quinonez, 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ise aynı mesafede bronz madalya elde etmişti.

ekvador

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ekvador, silahlı saldırı, alex quinonez