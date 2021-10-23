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Ekvadorlu atlet Alex Quinonez, ülkesinde silahla vurularak öldürüldü
Ekvadorlu atlet Alex Quinonez, ülkesinde silahla vurularak öldürüldü
Ekvadorlu atlet Alex Quinonez, ülkesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T19:06+0300
2021-10-23T19:06+0300
spor
ekvador
silahlı saldırı
alex quinonez
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Ekvador Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Alex Quinonez'in Guayaquil kentindeki bir caddede silahla vurularak öldürüldüğü belirtildi.Kısa mesafe koşucusu Quinonez, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları 200 metre finalinde yarışmış ve 7. olmuştu. Quinonez, 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ise aynı mesafede bronz madalya elde etmişti.
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ekvador, silahlı saldırı, alex quinonez

Ekvadorlu atlet Alex Quinonez, ülkesinde silahla vurularak öldürüldü

19:06 23.10.2021
© AFP 2021 / Mustafa AbumunesAlex Quinonez
Alex Quinonez - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
© AFP 2021 / Mustafa Abumunes
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Ekvadorlu atlet Alex Quinonez, ülkesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Ekvador Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Alex Quinonez'in Guayaquil kentindeki bir caddede silahla vurularak öldürüldüğü belirtildi.
Kısa mesafe koşucusu Quinonez, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları 200 metre finalinde yarışmış ve 7. olmuştu. Quinonez, 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ise aynı mesafede bronz madalya elde etmişti.
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