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Görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin'e dolu silah verildikten sonra güvenli olduğu söylenmiş
Görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin'e dolu silah verildikten sonra güvenli olduğu söylenmiş
Film setinde silah kullandığı sahnede görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan ABD’li oyuncu Alec Baldwin’e gerçek mermi dolu silah verildiği ve güvenli olduğu... 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T11:57+0300
2021-10-23T11:57+0300
dünya
new mexico
silah
görüntü
alec baldwin
film seti
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ABD’nin New Mexico eyaletinde çekilen western filmi Rust’ın setinde silah kullandığı sahnede görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan ABD’li oyuncu Alec Baldwin’e gerçek mermi dolu silah verildiği ve güvenli olduğu söylendiği ortaya çıktı.Olayla ilgili yürütülen soruşturmada ölümle biten sahneden dakikalar önce yardımcı yönetmenin Baldwin’e dolu silah verdiği ve güvenli şekilde kullanabileceğini söylediği bilgisine ulaşıldı.Yardımcı yönetmen Dave Halls’un da silahının dolu olduğunu bilmediği belirtildi. Olayın bir kaza olduğu ihtimali üzerinde durulurken henüz bir suçlama yapılmadı.Bununla birlikte, sette altı kişilik bir grubun kötü çalışma şartlarını protesto etmek için trajik olaydan hemen önce setten ayrıldığı bildirildi.LA Times’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre ekip uzun çalışma saatleri, adaletsiz maaşlar ve güvenlik meseleleriyle ilgili şikayetçiydi.Şikayetler arasında çekimlerde kullanılan silahların güvenliğinin de olduğu belirtilirken Hutchins’in setteki meslektaşlarının daha iyi koşullarda çalışmasını savunmak için çaba sarf ettiği ifade edildi.Öte yandan Alec Baldwin, eşi Hilaria Baldwin ile birlikte kurduğu Hilaria Alec Baldwin Vakfı'nın (Hilaria Alec Baldwin Foundation) resmi Twitter hesabından konuyla ilgili bir mesaj paylaştı. Baldwin, mesajında, hayatını kaybeden görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i "bir eş, bir anne ve büyük hayranlık duyduğumuz çalışma arkadaşımız" diyerek tanımladı.Baldwin, kazayla ilgili tüm ayrıntıların ortaya çıkarılması için polisle işbirliği içinde olduğunu da vurguladı. Hutchins'in kocasıyla temas halinde olduğunu belirten Baldwin, "Ona ve ailesine desteğini sunuyorum" diye yazdı. ABD’nin New Mexico eyaletinde çekilen western filmi Rust’ın setinde yaşanan olayda 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetmişti. Filmin yönetmeni 48 yaşındaki Joel Souza ise yaralanmış ve hastanedeki tedavisin ardından taburcu edilmişti.
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Görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin'e dolu silah verildikten sonra güvenli olduğu söylenmiş

11:57 23.10.2021
© Fotoğraf : Santa Fe New MexicanAlec Baldwin, film setinde görüntü yönetmenini yanlışlıkla silahla vurarak öldürdü
Alec Baldwin, film setinde görüntü yönetmenini yanlışlıkla silahla vurarak öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
© Fotoğraf : Santa Fe New Mexican
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Film setinde silah kullandığı sahnede görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan ABD’li oyuncu Alec Baldwin’e gerçek mermi dolu silah verildiği ve güvenli olduğu iddia edildi. Öte yandan Baldwin, kazaya dair ilk kez konuştu.
ABD’nin New Mexico eyaletinde çekilen western filmi Rust’ın setinde silah kullandığı sahnede görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan ABD’li oyuncu Alec Baldwin’e gerçek mermi dolu silah verildiği ve güvenli olduğu söylendiği ortaya çıktı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada ölümle biten sahneden dakikalar önce yardımcı yönetmenin Baldwin’e dolu silah verdiği ve güvenli şekilde kullanabileceğini söylediği bilgisine ulaşıldı.
Yardımcı yönetmen Dave Halls’un da silahının dolu olduğunu bilmediği belirtildi. Olayın bir kaza olduğu ihtimali üzerinde durulurken henüz bir suçlama yapılmadı.

Bununla birlikte, sette altı kişilik bir grubun kötü çalışma şartlarını protesto etmek için trajik olaydan hemen önce setten ayrıldığı bildirildi.
LA Times’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre ekip uzun çalışma saatleri, adaletsiz maaşlar ve güvenlik meseleleriyle ilgili şikayetçiydi.
Şikayetler arasında çekimlerde kullanılan silahların güvenliğinin de olduğu belirtilirken Hutchins’in setteki meslektaşlarının daha iyi koşullarda çalışmasını savunmak için çaba sarf ettiği ifade edildi.

Öte yandan Alec Baldwin, eşi Hilaria Baldwin ile birlikte kurduğu Hilaria Alec Baldwin Vakfı'nın (Hilaria Alec Baldwin Foundation) resmi Twitter hesabından konuyla ilgili bir mesaj paylaştı. Baldwin, mesajında, hayatını kaybeden görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i "bir eş, bir anne ve büyük hayranlık duyduğumuz çalışma arkadaşımız" diyerek tanımladı.

Baldwin, kazayla ilgili tüm ayrıntıların ortaya çıkarılması için polisle işbirliği içinde olduğunu da vurguladı. Hutchins'in kocasıyla temas halinde olduğunu belirten Baldwin, "Ona ve ailesine desteğini sunuyorum" diye yazdı.
ABD’nin New Mexico eyaletinde çekilen western filmi Rust’ın setinde yaşanan olayda 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetmişti. Filmin yönetmeni 48 yaşındaki Joel Souza ise yaralanmış ve hastanedeki tedavisin ardından taburcu edilmişti.
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