https://tr.sputniknews.com/20211023/hollandada-bir-psikolog-yuzden-fazla-hastasina-intihar-ilaci-verdigini-itiraf-etti-1050113755.html

Hollanda'da bir psikolog, yüzden fazla hastasına 'intihar ilacı' verdiğini itiraf etti

Hollanda'da bir psikolog, yüzden fazla hastasına 'intihar ilacı' verdiğini itiraf etti

Hollanda’nın Brabant bölgesinde yaşayan psikolog Wim van Dijk, 100'den fazla hastasına "intihar ilacı" olarak bilinen Middel X isimli ilaç verdiğini itiraf... 23.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-23T19:32+0300

2021-10-23T19:32+0300

2021-10-23T19:33+0300

yaşam

hollanda

ilaç

ötenazi

psikolog

intihar

itiraf

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Psikolog Wim van Dijk, Volkskrant gazetesine verdiği röportajda, insanların kullandıktan kısa süre sonra yaşamını sonlandırdığı belirtilen Middel X isimli ilacını hastalarına kullandırdığını açıkladı.Volkskrant'ın haberinde Dijk'in, itiraflarıyla ötenazi yasasıyla ilgili tartışmanın büyümesini amaçladığı belirtildi. Psikolog, söylediklerinin sonuçlarının farkında olduğunu ancak bunun umurunda olmadığını vurguladı.Haberde, 'intihar pudrası' ve 'ölümcül toz' olarak adlandırılan ilacın, satışının ve dağıtılmasının Hollanda Adalet Bakanlığı tarafından yasaklamasına rağmen yasa dışı yollarla elde edilebildiği kaydedildi.Ülke basınında, röportajın ardından Eindhoven polisi tarafından gözaltına alınarak sorgulanan 78 yaşındaki Dijk hakkında 'intihara yardım etme' ve 'ilaç kanunlarını ihlal' suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20210318/ispanyada-otenazi-yasallasti-1044061676.html

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hollanda, ilaç, ötenazi, psikolog, intihar, itiraf