https://tr.sputniknews.com/20211023/iyi-partiden-ak-partiye-gecen-akkal-mucadele-verdim-ama-basarili-olamadim-1050115591.html

İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Akkal: Mücadele verdim ama başarılı olamadım

İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Akkal: Mücadele verdim ama başarılı olamadım

AK Parti Manisa İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan İYİ Parti'den AK Parti'ye geçiş yapan AK Parti Manisa Milletvekili Tamer... 23.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-23T21:47+0300

2021-10-23T21:47+0300

2021-10-23T21:47+0300

politika

ak parti

tamer akkal

muhalefet

iyi parti

istifa

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İYİ Parti'den milletvekili olan ve daha sonra istifa ederek AK Parti'ye katılan Manisa Milletvekili Tamer Akkal, katıldığı AK Parti Manisa İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda muhalefeti eleştirdi.İHA'nın aktardığına göre Akkal, "Üzülerek görüyoruz ki muhalefet, HDP’nin oyunu alabilmek adına önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı yapmamak adına bu terör örgütüyle de onun siyasi sözcüleriyle de üzülerek görüyoruz ki iş birliği içerisindeler. Bunun da en yakın şahitlerinden bir tanesi de üzülerek söylüyorum ki benim. Bildiğiniz gibi geçmişte İYİ Parti’den milletvekili seçilerek meclise girmiştim. Allah’a bin şükür bugün AK Parti ailesinin içerisine katıldım" ifadelerini kullandı.Akkal, "Allah’a bin şükür ki yine dün onların içerisinde bir mücadele verdim ve başarılı olamadım. Olunması da mümkün değil, çünkü muhalefetin içerisine öyle bir sızmışlar ki sadece PKK’sı değil, FETÖ’sü, aklınıza gelebilecek her türlü rant grupları, her türlü uluslararası örgütler, Sorosçular içeride öyle bir pusulanmış ki orada bir mücadele vermeniz mümkün değil. Biz şimdi AK Parti ailesi olarak, tüm milletvekillerimizle birlikte milletimizi de arkamıza alarak bu yapılara karşı mücadele ediyoruz” diye konuştu.

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ak parti, tamer akkal, muhalefet, iyi parti, istifa