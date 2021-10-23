https://tr.sputniknews.com/20211023/meteorolojiden-saganak-yagis-ve-zirai-don-uyarisi-1050114251.html

Meteoroloji’den sağanak yağış ve zirai don uyarısı

Meteoroloji’den sağanak yağış ve zirai don uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’in de bulunduğu bölge için sağanak yağış ve zirai don uyarısı yaptı. 23.10.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

meteoroloji

sağanak

don

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Edinilen bilgiye göre, bölge genelinin bu gece az bulutlu, yarın sabah saatlerinden itibaren parçalı ve zamanla çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.Pazar günü sabah saatlerinde Bursa ve Bilecik'in kuzey kesimlerinde başlayacağı tahmin edilen sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Bursa ve Bilecik il geneli ile Eskişehir'in kuzeybatı ve Kütahya'nın kuzey kesimlerinde görüleceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının 4-6 derece azalması beklenirken, gece saatlerinde Eskişehir ve Kütahya'nın iç kesimlerinde sıcaklıkların yer yer sıfırın altına düşmesi beklendiği ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmasının önem arz ettiği belirtildi.Zirai don uyarısı yapıldıSon değerlendirmelere göre, pazar gününü pazartesiye bağlayan gece Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Bursa ve Bilecik illerinde yer yer zirai don olayı bekleniyor.Meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı zirai faaliyetlerin başladığı bölgelerde tarımla uğraşan vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları için uyarı yapıldı.

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meteoroloji, sağanak, don