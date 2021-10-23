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Rusya Dışişleri: NATO, Soğuk Savaş kalıplarına göre hareket ediyor
Rusya Dışişleri: NATO, Soğuk Savaş kalıplarına göre hareket ediyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, evrim yoluna giren NATO’nun tekrar Soğuk Savaş kalıplarına döndüğünü söyledi. 23.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-23T20:42+0300
2021-10-23T20:42+0300
dünya
rusya
nato
aleksandr gruşko
soğuk savaş
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, evrim yoluna giren NATO'nun tekrar Soğuk Savaş kalıplarına göre hareket etmeye başladığını belirtti.Rus NTV televizyonuna konuşan Gruşko, "Evrim geçirmeye başlayan NATO, 1949'daki durumuna geri döndü, bugün aslında Soğuk Savaş kalıplarına göre hareket ediyor, çabasının amacı sözde 'doğudan gelen tehdidi' savuşturmak" ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın NATO Daimi Temsilciliği'ndeki çalışanların ülkelerine gönderilmesine cevaben, NATO Daimi Temsilciliği'nin çalışmalarını 1 Kasım'dan itibaren askıya alacaklarını açıklamıştı.Rusya'daki NATO irtibat bürosunun faaliyetleri ile İttifak'ın Moskova'daki askeri misyonuna da son verme kararı aldıklarını kaydeden Lavrov, iletişim kanallarının kapatılmasının ardından, NATO'nun istemesi hâlinde, Rusya ile ülkenin Brüksel'deki büyükelçiliği üzerinden irtibat kurabileceğini belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211021/nato-savunma-bakanlari-toplantisi-karadenize-odaklanan-rusya-karsiti-master-plan-onaylandi-1050061920.html
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rusya, nato, aleksandr gruşko, soğuk savaş

Rusya Dışişleri: NATO, Soğuk Savaş kalıplarına göre hareket ediyor

20:42 23.10.2021
© REUTERS / Yves HermanNATO
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
© REUTERS / Yves Herman
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, evrim yoluna giren NATO’nun tekrar Soğuk Savaş kalıplarına döndüğünü söyledi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, evrim yoluna giren NATO'nun tekrar Soğuk Savaş kalıplarına göre hareket etmeye başladığını belirtti.
Rus NTV televizyonuna konuşan Gruşko, "Evrim geçirmeye başlayan NATO, 1949'daki durumuna geri döndü, bugün aslında Soğuk Savaş kalıplarına göre hareket ediyor, çabasının amacı sözde 'doğudan gelen tehdidi' savuşturmak" ifadelerini kullandı.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın NATO Daimi Temsilciliği'ndeki çalışanların ülkelerine gönderilmesine cevaben, NATO Daimi Temsilciliği'nin çalışmalarını 1 Kasım'dan itibaren askıya alacaklarını açıklamıştı.
Rusya'daki NATO irtibat bürosunun faaliyetleri ile İttifak'ın Moskova'daki askeri misyonuna da son verme kararı aldıklarını kaydeden Lavrov, iletişim kanallarının kapatılmasının ardından, NATO'nun istemesi hâlinde, Rusya ile ülkenin Brüksel'deki büyükelçiliği üzerinden irtibat kurabileceğini belirtmişti.
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