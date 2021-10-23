https://tr.sputniknews.com/20211023/rusyada-can-kaybi-ve-vaka-sayilari-3-gun-ust-uste-en-yuksek-seviyede-1050110244.html

Rusya'da can kaybı ve vaka sayıları 3. gün üst üste en yüksek seviyede

Rusya'da can kaybı ve vaka sayıları 3. gün üst üste en yüksek seviyede

Rusya'da son günlerde görülen günlük vaka ve can kaybı rekorları bir kez daha yenilendi. 23.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-23T16:22+0300

2021-10-23T16:22+0300

2021-10-23T16:22+0300

dünya

rusya

vladimir putin

sergey sobyanin

koronavirüs

kovid-19

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Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre Rusya'da son 24 saatte 37 bin 678 yeni vaka tespit edildi. Bu rakam, pandeminin başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.Koronavirüse yenik düşenlerin sayısı da 1075'e çıkarak yeni rekor kırdı. Böylece Rusya'da can kaybı ve vaka sayıları 3. gün üst üste en yüksek seviyeleri gördü.Başkent Moskova (7 bin 803), St. Petersburg (3 bin 360), Moskova Bölgesi (2 bin 783), Samara Bölgesi (997) ve Nijegorod Bölgesi (761) vakayla koronavirüsün en fazla yayıldığı yerler oldu.Pandeminin başından beri Rusya'da görülen toplam vaka sayısı 8 milyon 205 bin 983'e yükseldi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Başbakanı Yardımcısı Tatyana Golikova’nın getirdiği öneriyi destekleyerek, 30 Ekim-7 Kasım dönemini ücretli izin haftası ilan etmişti.Rus lider gerekirse izin günlerinin bu süre sonrasında da devam edebileceğini söylemişti.Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, delta varyasyonun üzerine eklenen sonbahar grip dalgasının oldukça büyük etki oluşturduğunu belirterek bu hafta sonu ile önümüzdeki haftanın başı, vaka sayısında, pandeminin başladığı günden bu yana rekor olacak yeni zirveler yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.Dün açıklanan rakamlara göre Rusya'da 53.5 milyon kişiye koronavirüs aşısının ilk dozu yapıldı. İki dozun vurulduğu kişilerin sayısı da 49.1 milyon oldu. Sürü bağışıklığı düzeyi ise yüzde 45.7'ye çıktı.

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rusya, vladimir putin, sergey sobyanin, koronavirüs, kovid-19